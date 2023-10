Ile Maurice: Un ventilateur fixé au mur tombe sur un bébé

Un incident qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves s'est produit dans une crèche, mercredi matin, à Quatre-Bornes. Un ventilateur, qui était fixé au mur, s'est détaché et est tombé sur un bébé de cinq mois. Le bébé a été légèrement blessé. La police de Quatre-Bornes a été informée de l'incident. Le père du bébé, âgé de 33 ans, a expliqué aux enquêteurs qu'il avait reçu un appel de la directrice de l'établissement Safe and Sound Ltd l'informant qu'un ventilateur mural était tombé sur son fils et qu'elle prenait les mesures nécessaires pour emmener l'enfant au centre de santé de la localité.

Le père s'est rendu sur place, mais après avoir remarqué une contusion à la cheville droite de son bébé, il a préféré l'emmener à l'hôpital Victoria, à Candos. La crèche attendait l'obtention d'un permis car elle avait déménagé vers un nouveau bâtiment et devait effectuer des travaux de rénovation.

Par ailleurs, la traque des crèches illégales se poursuit. Des agents du ministère de l'Egalité des genres et de la brigade de la protection de la famille ont effectué une descente dans une crèche à Pointe-aux-Sables mercredi matin. La gérante, âgée de 29 ans, ne possédait pas de permis pour opérer. Les autorités lui avaient adressé une lettre en juin de cette année lui demandant de cesser ses activités, mais la jeune femme affirme n'avoir jamais réceptionné de la lettre. Il est à noter que toute personne reconnue coupable d'«operating a child day care centre without licence» s'expose à une amende pouvant atteindre Rs 25 000 et à une peine de prison n'excédant pas six mois.