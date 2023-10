Cote d'Ivoire: Une dizaine de prix décernés aux meilleurs

La deuxième édition de la cérémonie dédiée aux commerçants dénommée « Les oscars du commerçant » se tiendra, le vendredi 24 novembre 2023, à la salle des mariages de la mairie de Cocody. Elle est placée sous le signe de la maturité.

Cette information a été livrée à la presse par le président du Mouvement pour la revalorisation du commerçant en Côte d'Ivoire( Mrcci), Yao Kabo, le 17 octobre 2023, à la salle de conférence de l'Unesco, à Abidjan-Cocody.

Des prix seront décernés, dont dix aux entreprises et à différents secteurs d'activité, notamment le marché, la restauration, l'hôtellerie, la boulangerie, la pâtisserie et le transport.

Les prix sont, entre autres, l'oscar du marché le plus propre, l'oscar du meilleur restaurant, l'oscar du meilleur réceptif hôtelier, l'oscar de la meilleure boulangerie et pâtisserie et l'oscar du meilleur transporteur.

Dix autres prix seront attribués à titre individuel aux membres des faîtières de commerçants. Trois autres prix d'honneur seront remis aux autorités administratives.

« Cinq critères d'éligibilité ou de nomination ont été définis dont l'inscription au registre du commerce, la détention de la carte de commerçant, la durée et l'impact positif de l'activité », expliqué Yao Kabo.

Organisé par le Mrcci, « Les oscars du commerçant » ont décerné l'année dernière onze prix en plus du grand prix.

« C'est une manière pour le Mrcci de célébrer les commerçants. Nous allons leur rendre hommage. Et leur dire qu'ils ne sont pas oubliés. C'est une cérémonie de réhabilitation du commerçant ivoirien », a affirmé Yao Kabo, président du Mrcci. Non sans manquer d'inviter les commerçants à s'approprier, à s'imprégner et à se mobiliser pour la réussite de cet évènement.