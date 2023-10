Ethiopie: Les Émirats arabes unis dispensent une formation sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme

<strong>Addis Ababa — L'ambassade des Émirats arabes unis (EAU) à Addis-Abeba a dispensé une formation au personnel militaire de différents pays sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme à l'École de guerre de la défense (DWC) aujourd'hui.

Dans son discours d'ouverture, le colonel Tilahun Demssie, doyen de l'École de guerre de défense, a apprécié l'engagement des Émirats arabes unis dans la question urgente de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.

Cet événement ne marque pas le début des relations entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'agit plutôt d'une extension des diverses coopérations au niveau national.

"L'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont un très bon passé en matière de lutte contre le terrorisme. Ils ont déployé des efforts considérables pour minimiser l'impact négatif du terrorisme et de l'extrémisme sur la paix mondiale et le développement dans le cadre de leurs différentes stratégies", a expliqué le colonel Tilahun.

La formation permettra aux participants de 9 pays de minimiser les défis transnationaux du terrorisme en créant une image commune de l'ampleur et de l'impact du terrorisme sur la paix et la stabilité mondiales, a-t-il souligné.

Le responsable des affaires politiques, économiques et médiatiques de l'ambassade des Émirats arabes unis, Talal Al Azeezi, a déclaré que les Émirats arabes unis étaient convaincus que le terrorisme et l'extrémisme constituaient des menaces pour leur sécurité et leur stabilité, ainsi que pour l'environnement régional et international.

"Les Émirats arabes unis ont été une voix active contre le terrorisme sous toutes ses formes et ils continuent à renouveler leur engagement tant au niveau national qu'international, non seulement pour combattre et affronter le terrorisme, mais aussi pour lutter contre l'idéologie extrémiste qui alimente la violence des organisations extrémistes", a-t-il souligné.

M. Talal a souligné la nécessité de s'attaquer au risque que le terrorisme et l'extrémisme représentent pour la société afin d'assurer un avenir plus sûr à la génération future.

La formation fait partie de l'engagement des Émirats arabes unis dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme par le biais de la collaboration, a-t-il été indiqué.