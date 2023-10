Afrique: La CEA et Transsion signent un accord pour favoriser et accélérer la transformation numérique en Afrique

<strong>Addis Ababa — La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) et Shenzhen Transsion Holdings Co, Ltd.

(Transsion) ont signé un protocole d'accord historique pour favoriser et accélérer la transformation numérique en Afrique.

Le partenariat est fondé sur l'expertise et les forces complémentaires des deux parties, avec pour objectif principal d'encourager la collaboration dans la recherche et les études analytiques, selon la CEA.

L'objectif commun des deux institutions est de fournir des informations précieuses et des recommandations politiques dans des domaines clés de l'écosystème numérique en Afrique, y compris le commerce électronique, la fintech, les paiements numériques, l'inclusion financière, le commerce numérique, et plus encore.

Les deux organisations ont l'intention d'exploiter la puissance des technologies émergentes, du big data, des outils et des plateformes innovants pour atteindre ces objectifs.

Nassim Oulmane, directeur par intérim de la division Technologie, changement climatique et gestion des ressources naturelles à la CEA, a apprécié le rôle central de Transsion dans l'amélioration de l'accès à une technologie numérique abordable et de haute qualité pour les citoyens africains.

Il a également salué l'engagement proactif de Transsion auprès de diverses parties prenantes, dont la CEA, pour faire avancer la transformation numérique de l'Afrique.

"Ce partenariat peut donner des résultats significatifs et avoir un impact sur les défis numériques et la réduction de la fracture numérique sur le continent africain", a-t-il déclaré.

L'Afrique est actuellement le continent ayant le plus faible niveau de connectivité au monde, où 60 % de sa population reste hors ligne.

En conséquence, la CEA s'est engagée à réduire la fracture numérique en promouvant le développement de l'infrastructure et son accessibilité financière, la formulation de politiques numériques et la promotion des compétences numériques.

Pour exploiter le potentiel de l'Afrique à adopter le développement numérique et à réaliser les ODD et l'Agenda 2063, il faut que la jeunesse africaine, qui représentera près de la moitié de la jeunesse mondiale d'ici 2030, soit prête pour un avenir numérique et la quatrième révolution industrielle.

Le fondateur et président de Transsion, George Zhu Zhaojiang, a déclaré : "Nous allons exploiter pleinement l'expertise technique de Transsion, ainsi que les capacités d'investissement et les ressources stratégiques de Transsion Innovation Hub, pour favoriser conjointement le développement de l'économie numérique en Afrique et contribuer à donner un nouvel élan à la croissance de l'économie africaine.

Il a ajouté qu'à travers la plateforme de données DataSparkle de Transsion, l'entreprise fournira également un soutien en matière d'analyse de données pour l'accès à Internet et le développement numérique en Afrique.

Transsion est un fournisseur d'appareils intelligents et de services mobiles pour les consommateurs des marchés émergents mondiaux.

Après des années d'expansion, l'entreprise est devenue un acteur de premier plan dans les industries mobiles des marchés émergents mondiaux. Actuellement, son vaste réseau de vente mondial couvre plus de 70 pays et régions.