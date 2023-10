Maroc: Salon du cheval d'El Jadida - Focus sur le rôle de la police montée dans la promotion du tourisme

El Jadida — La participation de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) à la 14ème édition du Salon du cheval d'El Jadida, met l'accent sur le rôle de la police montée dans la promotion de l'activité touristique.

Conformément au thème de l'édition de cette année, à savoir "Le cheval et le développement durable", la DGSN a veillé à adapter sa participation à cette thématique en mettant l'accent sur le rôle des policiers cavaliers dans la promotion de l'activité touristique, a souligné Mohammed Bouhallouch, chef de la division de la Police équestre à la DGSN.

"Les chevaux représentent une solution écologique adaptée à la nature des environnements de travail qui leur sont assignés, notamment les forêts urbaines, les parcs ou les plages, et qui constituent des lieux qui attirent les touristes", a indiqué M. Bouhallouch, dans une déclaration à la MAP.

Les missions de la police montée consistent à couvrir les lieux difficilement accessibles aux véhicules et aux patrouilles motocyclistes, notamment des sites touristiques, a-t-il précisé, ajoutant que dans le cadre de la consécration du principe de la police de proximité, la police équestre assure une présence dans ces endroits pour garantir la sécurité des citoyens en général, et les touristes en particulier, et leur permettre de visiter ces lieux en toute quiétude.

"Un touriste qui se sent en sécurité dans des endroits reculés, gardera une bonne impression de notre pays, ce qui l'incitera à y revenir et à en parler à ses concitoyens, les encourageant également à visiter le Maroc", a expliqué le chef de la division de la Police équestre à la DGSN.

Outre le volet de la contribution à la promotion du tourisme, M. Bouhallouch a relevé que "les chevaux sont des moyens de transport respectueux de l'environnement. Il s'agit donc d'une police verte, qui s'est assignée aussi pour mission de sensibiliser les citoyens à la préservation de l'environnement et à la prévention des incendies de forêts, entre autres, contribuant ainsi à la protection de ces espaces naturels".

Selon un document de la DGSN, l'Ecole de Cavalerie de la police, inaugurée à l'occasion du 55ème anniversaire de la création de la Sûreté Nationale, incarne un modèle d'excellence en matière de formation équestre tout en démontrant un profond respect envers l'environnement et les principes du développement durable.

Évènement majeur et incontournable dans la promotion de la filière équine, le Salon du Cheval d'El Jadida, qui se tient sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, propose cette année une programmation éclectique qui ravira aussi bien le grand public que les professionnels.

Le programme de cet événement, organisé sous le thème "Le Cheval et le Développement Durable", comporte une variété de compétitions équestres, mettant en valeur le haut niveau des cavaliers et des chevaux du Maroc et d'ailleurs.