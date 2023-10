Maroc: 14e Marathon international de Casablanca - Les organisateurs tablent sur une édition hautement solidaire et un record de l'épreuve féminine

Casablanca — Les organisateurs de la 14e édition du Marathon international de Casablanca, prévue le 29 octobre courant, tablent sur un nouveau record de l'épreuve féminine, sur le maintien, voire l'amélioration du nombre de participants et sur une édition à visage humain qui s'inscrit avec force dans l'élan de solidarité avec les victimes du séisme d'Al-Haouz.

Cet aspect humanitaire a été, d'ailleurs, souligné lors d'une conférence de presse organisée, jeudi à Casablanca.

A cette occasion, M. Mohamed Jouahri, directeur général de Casa Events et Animation, organisateur délégué de cet événement, a affirmé que cette édition, placée sous le signe du "marathon solidaire et citoyen", connaîtra le versement de la recette de vente des dossards au compte bancaire spécial 126, dédié aux victimes du séisme qui a touché la région d'A-Haouz le 8 septembre dernier.

"Nous demandons à tous les marathoniens et semi-marathoniens de venir nombreux pour contribuer à améliorer la recette de vente des dossards, qui sera reversée au compte spécial 126", a insisté M. Jouahri.

"Les Marocains sont connus par ce sentiment de mobilisation et de solidarité et nous espérons que les marathoniens pourront contribuer avec nous" à cette initiative, a-t-il ajouté.

Sur le plan sportif, M. Hassan Sniny, directeur technique du Marathon international de Casablanca, a fait savoir que l'objectif de l'édition de cette année est de préserver le nombre de participants (7000), voire le dépasser, et de battre le record féminin de l'épreuve, pour le porter de 2h32 min environ à moins de 2h30 min.

Pour cette 14e édition, il a été procédé au changement des points de départ et d'arrivée, tout en gardant quelque 90% de l'ancien parcours, a-t-il fait savoir, ajoutant que le départ prévu au complexe Al-Amal offrira l'occasion de jeter la lumière sur ce monument sportif, qui a abrité de grands événements de tennis.

Cette conférence de presse a été également l'occasion d'exposer les différents aspects sportifs et organisationnels de cette 14e édition.

Ainsi, concernant les athlètes attendus cette année, il s'agit de l'Ethiopien Yadesa Gulma Ibisa, auteur de 2h10.26 au marathon de Dubai et du Kenyan Limo Jhonson Kiprop, qui a réalisé un temps de 2h12.11 au marathon de Shenzen en Chine et, côté dames, de de la Kényane Chepkorir Paskalia, qui a signé 2h26.04 au marathon de Paris et de l'Ethiopienne Jijo Gode Chala, qui dispose d'un chrono de 2h33.26 au marathon de Barcelone.

Côté national, les organisateurs s'attendent à la participation de Mountacer Zagho, qui avait signé 2h09.55 à Marrakech en 2023 et 2h10.43 à Lima en 2022, de Aziza Amrani, qui a participé au Marathon des sables en 2023 et de Mohamed Talhaoui, auteur de 2h11.26 au marathon de Castellón.

Cet événement emblématique, qui vise à mettre en lumière les atouts de la ville de Casablanca dans un cadre sportif et citoyen, est l'aboutissement d'une collaboration institutionnelle remarquable.

L'événement, fruit d'un partenariat entre la commune de Casablanca et un ensemble de partenaires majeurs, dont la Wilaya de la région de Casablanca-Settat, le Conseil de la Région de Casablanca-Settat, le Conseil Préfectoral de Casablanca, la Fédération Royale Marocaine d'Athlétisme à travers la ligue d'Athlétisme de Casablanca et la société de développement local, Casablanca Events et Animation, promet d'être une journée de célébration sportive et d'engagement citoyen.

Le choix de la date de cette manifestation annuelle a été minutieusement planifié pour garantir des performances optimales des coureurs, tout en prenant en compte les conditions climatiques favorables du mois d'octobre.

Dans cette optique, les épreuves du Marathon International de Casablanca sont diversifiées et ouvertes à tous, comprenant le Marathon, le Semi-marathon, le 10 Km et la Kids Run.

Selon les organisateurs, le marathon, une épreuve de 42 km sur route, fera découvrir cette année le nouveau visage de Casablanca, puisque les participants passeront par le nouveau Casa finance city, avant de rejoindre la Morocco Mall pour longer l'océan de Sidi Abderahmane jusqu'à Ain Sebâa.

Le semi-marathon, une épreuve qui connaît beaucoup d'engouement, s'inscrit sur les traces du Marathon de Casablanca, avec un point de départ commun et il est ouvert aux professionnels et aux amateurs, alors que le 10 km, une distance courte au parcours 100% urbain, connaît une participation inégalée et permet au plus grand nombre de participer au Marathon International de Casablanca, réunissant ainsi les compétiteurs chevronnés et les coureurs débutants sur une même épreuve.

Le Marathon, le Semi-marathon et le 10 Km sont ouverts à tous les participants âgés de 17 ans et plus, licenciés ou non.

La Kids Run offre également aux jeunes coureurs âgés de 6 à 14 ans la chance de montrer leurs talents et compétences dans le quartier des sports de la ville, sous les regards fiers et les encouragements des parents.

Les parcours, certifiés par un expert catégorie "A" de l'Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme (IAAF), débuteront et se termineront au Complexe Sportif Al Amal.

Dans le cadre de l'organisation de la 14e édition du Marathon International de Casablanca, Casablanca Events et Animation a scellé un partenariat avec l'Académie Régionale de l'Éducation et de Formation de Casablanca Settat (AREF), dans le but d'encourager et susciter la participation d'un grand nombre d'élèves de la région de Casablanca-Settat à la Kids Run, prévue la veille du Marathon. Il s'agit d'un partenariat solide en faveur de la participation de plus de 500 enfants provenant de la région.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes depuis le début du mois d'août sur le site Casawe.ma et resteront disponibles jusqu'au jeudi 26 octobre.

Les participants, qui se sont inscrits en ligne avant le 15 octobre, auront leurs dossards nominatifs et pourront les retirer, ainsi que les kits participants, à partir du 20 octobre au village de l'événement situé à l'intérieur du complexe sportif Al Amal.

La Société de Développement Local Casablanca Events et Animation, créée en 2015, a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la stratégie d'attractivité globale du territoire sur les plans local, régional et international.

Pour ce faire, Casablanca Events et Animation déploie des projets structurants, assure la gestion des infrastructures sportives et culturelles qui lui sont confiées et organise des événements d'envergure dans les domaines culturel, sportif et économique. Casablanca Events et Animation est une société anonyme de droit privé à capitaux publics dont les actionnaires sont le Conseil de la Région de Casablanca-Settat, la Commune de Casablanca et le Conseil Préfectoral de Casablanca.