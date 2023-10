Cameroun: Scène violente lors d'un mariage - Dispute sur le partage de biens conduit à une attaque inattendue

Diane Marceline N. a débarqué samedi dans la salle des fêtes où Audrey célébrait sa nouvelle union, arguant d'un problème de partage des biens de l'ancienne communauté.

Diane Marceline, 42 ans, commerçante d'un certain calibre, a été molestée samedi par des membres de son ex-belle-famille. Raison, elle a débarqué à la soirée de mariage de son ancien époux, Audrey N., 54 ans, comptable en Europe, qui a divorcé d'elle en 2018 - après une séparation survenue en 2016. L'homme a rencontré une autre femme au pays en décembre 2021, et l'épousait donc ce 14 octobre. Alors que la soirée en est à l'étape de la coupure du gâteau, Diane Marceline entre dans la salle et fonce vers le marié.

De sources policières, Audrey a été empoigné par son ex-femme, qui s'est mise à parler de mauvais partage de biens. Elle a ainsi évoqué un terrain qu'ils auraient acheté ensemble à l'époque, et dont elle exigeait à présent les papiers. Le nouveau marié, dont on imagine l'étonnement, aurait demandé à l'intruse de le lâcher, soulignant qu'il ne l'avait pas invitée. La scène ne dure pas longtemps. Des membres de la famille du marié reconnaissent Diane Marceline. L'un d'eux se serait écrié : « Encore toi ?! », avant que l'ex-belle-soeur ne soit passée à tabac.

C'est un huissier de justice, au nombre des invités, qui appellera les forces de l'ordre. Les éléments du commissariat central n°4 descendus sur les lieux seront édifiés sur les circonstances de la séparation entre Audrey et Diane Marceline. Ils se sont mariés en 2006 et, après obtention des papiers requis, le comptable a fait monter son épouse en Europe deux ans plus tard. En 2015, Diane Marceline émet le vœu de rentrer investir au Cameroun, où elle souhaite aussi vivre partiellement. Le mari est d'accord. Les deux se verront désormais tantôt en Europe, tantôt ici. La dame va ouvrir des boutiques à Bonapriso et Akwa, ainsi qu'un salon de coiffure à Bonamoussadi.

De son côté, le mari achète maisons et terrains à Douala. Diane Martine habite Bonamoussadi. En novembre 2015, Audrey apprend, d'une source qu'il ne révèlera pas, que sa femme vit en couple au Cameroun. Au téléphone, elle nie en bloc. Le mari laisse passer quelques mois, et le 23 août 2016, débarque à Douala sans l'avoir prévenue. Il arrive à Bonamoussadi, où il ne trouve que son vigile. Lequel lui dit en substance que madame dort rarement ici, et qu'elle est souvent avec un monsieur dont, justement, la voiture est garée dans la cour. Audrey fait poser de nouveaux cadenas sur le portail et s'installe.

Le lendemain matin, il entend son épouse entrer. Elle passe le portillon en compagnie d'un homme. Audrey les prend en photo depuis sa fenêtre. Apparemment, le « couple » a besoin de la voiture. C'est alors que Diane constate que les grands battants sont bloqués par de nouveaux cadenas. Elle interroge le vigile, et apprend que « le patron est venu hier ». La dame n'est pas revenue de sa surprise que son mari sort de la maison. Aussitôt, l'autre homme sort de la concession.

Sur-le-champ, Audrey annonce son intention de divorcer. Il laisse néanmoins la maison de Bonamoussadi à Diane... S'agissant des exigences de son ex-femme de samedi dernier, le nouveau marié ne les a ni confirmées, ni infirmées, mais a dit aux policiers que cette dernière aurait pu saisir la justice. Aux dernières nouvelles, Diane Marceline a été admise en soins dans une formation sanitaire de la place. Les membres de la famille du marié l'ayant molestée ont été interpellés.