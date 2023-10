Afrique de l'Est: Goma - Marche de protestation des jeunes contre « la passivité de la force de l'EAC dans la guerre du M23 »

Le Conseil urbain de la jeunesse et le Collectif des mouvements citoyens de Goma (Nord-Kivu) ont dénoncé, à travers une marche pacifique jeudi 19 octobre, « la passivité des troupes de l'EAC dans la guerre du M23 ».

Munis des drapeaux de la RDC et des calicots, ces jeunes ont manifesté calmement, encadrés par la police. Leur marche de protestation a chuté au quartier général de la force de l'EAC au quartier Himbi où un groupe de jeunes a échangé avec les responsables de la force régionale.

C'est le commandant adjoint de la force régionale de l'EAC qui a reçu le mémorandum des manifestants et a discuté avec eux.

Trésor Katoto, président du conseil urbain de la jeunesse de Goma a lu le mémorandum de leurs organisations :

« Nous sommes tout le temps en communication avec nos frères et amis qui sont dans le Rutshuru mais aussi avec nos compatriotes Wazalendo qui ont pris le courage depuis un certain temps de combattre l'ennemi et de reconquérir les espaces qui sont occupés par l'ennemi. Mais on constate malheureusement que ces militaires au lieu d'appuyer nos forces ou nos patriotes Wazalendo, ils constituent plutôt un blocage, cependant lorsque les militaires du M23 se ravitaillent en hommes et en armes en provenance du Rwanda et de l'Ouganda, il se constate un laisser-aller, c'est comme si les militaires de EAC font le lit de ces rebelles et de leur ravitaillement ».

D'après lui, les autorités militaires de la force de l'EAC ont indiqué qu'elles vont transmettre ce mémorandum au niveau de leur instance politique.