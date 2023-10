Guinée: Commémoration à Conakry du 63ème anniversaire de l'assassinat de Felix Roland Moumie

(Camer.be- Conakry) - Dans le cadre d'une série d'actions en la mémoire des héros nationaux, inscrites dans le manifeste de la Fondation Moumié, le Dr Félix - Roland Moumie sera célébré par les siens le 3 Novembre 2023 à Conakry à l'occasion de la 63ème année de son assassinat.

C'est en compagnie des cadres du Cercle Belgo-Africain pour la promotion Humaine (CEBAPH), Le Collectif des Organisations Démocratiques et patriotiques de la Diaspora camerounaise( CODE), Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun, Action Solidaire Internationale (ASI), Cameroon We Can, Le Sillon Panafricain , le Collectif Diasporique, Action Solidaire pour Marafa (ASMA), du Parti Démocratique de Guinée -Rassemblement démocratique de Guinée( PDG-RDA), Les autorités de la commune de Kaloum (Conakry) que la Fondation Moumié célebrera cette semaine commémorative en la mémoire du Dr Félix Roland Moumie à Conakry.

L'objectif, rendre hommage à l'un des pères de l'indépendance du Cameroun, figure emblématique qui a combattu pour la libération des peuples africains en général.

La Fondation Moumié et ses partenaires invitent l'ensemble de la communauté Camerounaise installée en Guinée, tous les acteurs du panafricanisme et ses partenaires habituels, à se mobiliser activement afin de rendre hommage à cette grande figure de notre histoire commune.

Les activités à l'ordre du jour

· La marche silencieuse et le dépôt de gerbe de fleurs sur la tombe renovée du héros national au cimetière de Boulbinet à Kaloum le 04 novembre 2023.

· La tenue d'une conférence internationale sur le panafricanisme et la préservation de la mémoire historique le 11 novembre.

Des délégations sont attendues de Bruxelles, Paris, Genève, Alger, Douala...

Pour la commémoration de cette année, l'Union des Populations du Cameroun sera présente en grande pompe, tout comme le Parti Démocratique de Guinée -Rassemblement démocratique de Guinée PDG-RDA.

Qui était le Dr Félix Roland Moumié ?

Né le 1er novembre 1925 non loin de Foumban et mort à Genève le 3 novembre 1960, Felix-Roland Moumié était un médecin et homme politique camerounais, grande figure de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Il succède à Ruben Um Nyobe comme tête de file de lutte pour l'indépendance du Cameroun.

Il a été officiellement proclamé héros national par la loi du 16 janvier 1991 de l'Assemblée nationale du Cameroun.

Dans son parcours, Moumié est muté en 1948 pour l'hôpital de Lolodorf, ville du sud du pays. Il dirigera ensuite cet hôpital pendant 2 ans.

En avril 1950, il sera élu vice-président de l'Upc (Union des Populations du Cameroun) lors du congrès de Dschang, puis plus tard la même année vice-président de la conférence des partisans pour la paix.

Il sera tour à tour envoyé dans les Villes de Bétaré-Oya dans la région de l'Est du pays, puis Mora et Maroua dans la région de l'Extrême-Nord. Ces affectations disciplinaires, malheureusement pour les français, n'auront pas l'effet escompté.

Partout où il passe, Moumié introduit l'Upc et parle de patriote et d'anticolonialisme. Ainsi les Baya de Bétaré-Oya et une partie de la population du nord Cameroun rejoignent les rangs de l'Upc. Mais Tout ceci ne se fait pas sans heurt. En effet Félix-Roland Moumié doit faire face à la méfiance et parfois même à la haine des Lamibé, les chefs traditionnels du nord Cameroun. Il poursuit sa lutte au point d'être muté à Douala pour travailler à l'hôpital Laquintinie en 1955. C'est dans cette ville que sa carrière politique prendra un tournant décisif. Ses oeuvres ont été pour beaucoup dans l'indépendance du Cameroun.