Afrique: Formation du gouvernement et nomination des présidents d'institutions - l'alliance des amis républicains reconnaissante au président ouattara

Dans un communiqué dont nous avons reçue copie, l'Alliance des Amis Républicains a exprimé sa reconnaissance au Président Alassane Ouattara suite à la formation du gouvernement et à la nomination des présidents d'institutions.

Ci-dessous le communiqué

Nous, Membres de l'Alliance des Amis Républicains, groupement associatif de militants de premières heures, de l'époque du RDR jusqu'aujourd'hui le RHDP, et de personnes partageant notre idéal politique, profondément attachés à nos convictions, restons très engagés dans la défense des idéaux et le rayonnement de notre parti, le RHDP.

-Considérant les choix judicieux et perspicaces de figures emblématiques de notre Parti, dans les récentes nominations aux plus hautes fonctions de l'État, notamment :M. Gilbert Kafana KONÉ, Haut Représentant du Président de la République,M. Robert Beugré MAMBÉ, Premier Ministre, Chef du Gouvernement,Mme Kandia Kamissoko CAMARA, Présidente du Sénat, Chambre haute du Parlement,M. Ally COULIBALY, Grand chancelier de l'Ordre National;M. Epiphane ZORO Bi Ballo, Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, etc.

- Considérant le leadership prodigieux du Président de la République et son sens aiguisé des Affaires de l'État, perceptibles à travers les nominations et la reconduction d'importantes figures du RHDP dans le nouveau Gouvernement ;

- Considérant les transformations profondes de la Côte d'Ivoire, depuis l'arrivée au pouvoir du Président Alassane OUATTARA : les libertés individuelles et collectives retrouvées, la démocratisation de la vie politique davantage renforcée, la sécurité et la paix reconquises, la multiplication de réalisations d'infrastructures sociales et économiques dans toutes les régions ;

- Remercions de manière très spéciale SEM Alassane OUATTARA, Président de la République, pour ses choix éclairés qui rencontrent l'adhésion forte et unanime de l'Alliance des Amis Républicains ;- Exprimons notre déférente et profonde gratitude au Président de la République pour son leadership, sans équivalent et sa solidarité agissante à l'égard des militants et des cadres du Parti ;- L'encourageons fortement à poursuivre dans cette dynamique exceptionnelle de valorisation et de promotion des nombreuses compétences que compte notre pays, notamment au sein de l'Alliance des Amis Républicains, véritable vivier de compétences et d'expertises dans des domaines variés ;

- Félicitons chaleureusement les heureux promus et les encourageons à conduire leurs missions dans la vision du Président de la République;- Invitons l'ensemble des Ivoiriennes et Ivoiriens, épris de paix et de développement, à se rassembler autour du Président Alassane OUATTARA pour consolider la stabilité retrouvée et le développement de notre pays;

- Réaffirmons au Président Alassane OUATTARA, notre indéfectible attachement et notre détermination à toute épreuve, à servir le RHDP et à contribuer à son rayonnement sur l'échiquier politique national ;

- Prenons solennellement l'engagement de tout mettre en oeuvre pour accompagner l'exécutif et le directoire du RHDP en matière de communication et de prospective stratégique.

Fait à Abidjan, le 19 octobre 2023 Pour l'Alliance des Amis Républicains Le Président Kodio OUATTARA