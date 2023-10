Congo-Brazzaville: Retour sur la conférence 'L'Afrique de demain' par Ralf Sesselberg

Le consul honoraire du Congo à Hanovre (Allemagne), Ralf Sesselberg, donne régulièrement des conférences sur la situation socio-économique sur le continent. À la veille du premier sommet des trois bassins forestiers tropicaux à Brazzaville, la rédaction reprend les grandes lignes de sa conférence donnée le 15 août dernier en marge des festivités de l'indépendance du Congo à Berlin.

Les Dépêches de Brazzaville (L.D.B.) : Votre dernière conférence portait sur le thème " L'Afrique de demain". Comment avez-vous retenu ce thème ?

Ralf Sesselberg (R.S.) : Lorsque l'on parle de l'Afrique en Allemagne, deux types de réactions émergent. Dans le premier, les gens font allusion aux images déjà vues au Kenya, en Namibie ou celles de l'Afrique du Sud. Ils pensent naturellement aux vacances, au soleil, à la mer, au désert et aux éventuels safaris à vivre dans les parcs animaliers. Dans le second, ils sous-entendent plutôt famine, enfants malnutris et réfugiés venus du continent africain ayant survécu à la traversée périlleuse de la Méditerranée.

J'ai retenu ce thème pour démontrer qu'une autre Afrique existe, celle méconnue de ces deux catégories de la population allemande. C'est une Afrique dont plusieurs études démontrent que ce sera le continent de l'avenir.

L.D.B. : En appui de ces études, comment percevez-vous l'avenir de cette Afrique prometteuse ?

R.S. : Outre les affirmations de grands économistes, je pars du constat que le continent africain a d'énormes potentialités en termes de ressources minières, agricoles, démographiques, avec une population jeune, ambitieuse et, contrairement aux idées reçues, des jeunes désireux d'être formés et aptes à s'adapter aux différentes évolutions numériques et aux changements climatiques. Je cite volontiers l'exemple du Congo Brazzaville où le gouvernement allie le dynamisme de la jeunesse en mettant en place un programme de développement et d'éducation. Dans le domaine agricole, le chef de l'État Denis Sassou N'Guesso a mis en place un programme gouvernemental en vue de promouvoir une agriculture compétitive et résiliente à travers le développement intégré des chaines de valeurs agro-alimentaires dans le Bassin du Congo.

De nombreux autres pays africains ont opté pour des stratégies similaires à long terme et mettent en place des investissements massifs dans les infrastructures et dans la formation.

Autant de raisons qui me permettent d'admettre que l'Afrique aura une grande importance à l'avenir.