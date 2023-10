Maroc: Ligue 1 - Le Marocain Amine Harit, une renaissance bienvenue à Marseille

L'OM a retrouvé de la vie et de l'énergie avec l'arrivée du coach Gennaro Gattuso. Marseille se déplace à Nice le samedi 21 octobre pour la 9e journée de Ligue 1 et va compter sur le milieu offensif Amine Harit, international marocain.

Après deux défaites consécutives en championnat, les Marseillais ont renoué avec la victoire en dominant Le Havre 3-0 au stade Vélodrome dimanche dernier pour la huitième journée de Ligue 1, leur premier succès depuis l'arrivée de l'entraineur italien Gennaro Gattuso. Samedi 21 octobre, les Marseillais se déplacent à Nice. Et Gattuso devrait encore compter sur son petit préféré, l'international marocain Amine Harit.

Pour le Lion de l'Atlas, Gattuso « envoie énormément d'ondes positives ». « Il est arrivé avec sa carrière de joueur et avec son parcours d'entraîneur. Il apporte énormément de dynamisme et le travail fait en une semaine amène déjà ses fruits », a jugé le Marocain après la victoire face au Havre.

« Il a une vision du jeu qui est digne des plus grands joueurs »

À l'Olympique de Marseille, Hamine Harit est le grand gagnant de l'arrivée de l'entraîneur italien. Titulaire et passeur décisif contre Brighton (2-2) en Ligue Europa, le Marocain a largement brillé quelques jours plus tard lors du large succès face au Havre. « Il pourrait me faire penser à Kaka, mais Kaka avait une foulée qui était différente et ne dribblait pas autant. Ce qui le définit, ce qui le rend unique, c'est vraiment sa première touche. Et il a une vision du jeu qui est digne des plus grands joueurs », avance le coach marseillais en conférence de presse avant le match de l'OM face à Nice. Et d'ajouter : « Il doit encore s'améliorer défensivement. Physiquement aussi. Il a une grande marge de progression. S'il améliore son accélération et sa puissance, il deviendra vraiment un joueur incroyable. »

Lors de ce même point presse, le gardien Pau Lopez, a mis en avant ce qu'apporte Gattuso à Harit depuis son arrivée : « Je vois Harit s'entraîner tous les jours et chaque jour, il s'entraine un peu mieux. Dans la tête, ça a été dur pour lui avec sa blessure. Avec Gattuso, il sera encore plus important que la saison dernière. Il fera une belle saison, car il a la qualité. Et la manière dont joue Gattuso, ça lui plait beaucoup ».

Victime d'une rupture des deux ligaments croisés et du ligament latéral interne du genou, Amine Harit a été opéré en novembre dernier. Il n'avait pas pris part au parcours dantesque du Maroc lors du Mondial au Qatar.

« Il a une mentalité hors norme, il l'a montré sur le terrain, la saison dernière et cette année encore, et il va le montrer en dehors pour revenir très fort, avait confié Pablo Longoria à L'Équipe en décembre dernier, le président de l'OM. J'ai hâte de revoir Amine. »

Depuis, Amine Harit a retrouvé sa sélection et s'est même fendu d'un premier international le 17 octobre lors du match en retard comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN face au Liberia (3-0). En Côte d'Ivoire, l'Olympien pourrait être une des pièces maîtresses des Lions de l'Atlas.