Congo-Brazzaville: Lutte contre les changements climatiques - L'IRD lance la plateforme 'ClimatSuds '

À la veille du premier sommet des trois bassins forestiers tropicaux à Brazzaville, l'Institution française publique de recherche (l'IRD) lance la plateforme "ClimaSuds" en vue de développer les connaissances sur les impacts du changement climatique dans les pays du Sud.

La nouvelle plateforme centralise les données climatiques sur l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est pour permettre d'analyser les impacts du changement climatique. Selon les concepteurs, il s'agit d'un véritable outil d'aide à la décision dans des domaines stratégiques comme l'agriculture, la gestion de l'eau ou encore la biodiversité.

Pour comprendre le réchauffement climatique, anticiper ses conséquences sur les aléas et atténuer les menaces sociales qu'il génère, des données climatiques appropriées et des outils informatifs sont indispensables. Cette information scientifique, nécessaire à la prise de décision politique, est insuffisante et difficilement accessible dans les pays du Sud.

Pour répondre à cet enjeu, l'IRD a développé, avec ses partenaires et grâce à la participation de plus de 35 scientifiques, une plateforme numérique en ligne qui centralise des données climatiques pour les pays du Sud. ClimatSuds permet d'accéder et d'analyser des données complètes relatives au changement climatique. La plateforme agrège des informations diverses, par exemple des modèles de climat, des données terrain, des indices climatiques (sécheresse, incendies, inondations, etc.) et des indicateurs d'impacts adaptés pour les secteurs socio-économiques.

Dans un contexte où les enjeux climatiques occupent une place centrale sur la scène internationale, et dans la perspective de la COP 28 qui aura lieu du 30 novembre au 12 décembre 2023, ce nouvel outil met à disposition des données climatiques précieuses pour les scientifiques et décideurs des pays du Sud.

Acteur de l'agenda international pour le développement, l'IRD inscrit ses priorités dans l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).

La plateforme ClimatSuds concerne la cible 13.2, visant à prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions : « Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales ».