Afrique Centrale: Télécommunications - AGL réussit le transpooling des câbles du projet « 2Africa »

La société Africa Global Logistics, opérateur logistique multimodal, a assuré la logistique des câbles destinés à desservir le Congo et la RDC, dans le cadre du projet « 2Africa » qui vise à mettre en place le plus grand câble sous-marin de fibre optique reliant l'Afrique à l'Europe et au Moyen-Orient.

Mis en oeuvre par une association d'entreprises technologiques pilotée par META (anciennement Facebook), le projet « 2Africa » vise à garantir une connectivité internet fiable et à haut débit à trois milliards de personnes à travers l'Afrique, l'Asie et l'Europe.

Au Congo-Brazzaville, 45 tonnes de câbles envoyés par navire de la France ont été livrés dans les eaux territoriales. Pour cette opération, AGL a mobilisé des équipements dédiés à la livraison des câbles en haute mer.

Ce projet qui participe au processus de transformation digitale du continent africain fait partie des défis auxquels AGL apporte sa contribution dans le cadre de sa stratégie de croissance au service des transformations de l'Afrique. Il devrait permettre également d'assurer la connexion de 16 pays africains dont la RDC et le Congo-Brazzaville.

« Nous sommes fiers d'avoir pris part à cette initiative transformative pour les deux Congo et réaffirmons notre engagement à contribuer activement au progrès du continent en offrant des solutions logistiques conformes aux normes les plus élevées », a indiqué Christophe Pujalte, directeur régional Africa Global Logistics pour le Congo, la RDC et l'Angola.

En RDC, 89 tonnes de câbles et divers équipements destinés à ce projet ont été aussi manutentionnés par les équipes d'AGL RDC.

Grâce aux solutions logistiques, ces câbles ont été installés avec succès en septembre 2023 en RDC et dans les eaux territoriales du Congo, ce qui permet désormais aux deux pays de bénéficier d'un réseau supplémentaire de fibre optique et d'une meilleure qualité de réseau internet.