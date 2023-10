Congo-Brazzaville: Protection des enfants - Les parents congolais sensibilisés

Mwana Magazine organise un séminaire de sensibilisation et de formation à l'endroit des parents congolais sur l'importance d'une alimentation saine, l'impact des écrans des appareils électroniques et des réseaux sociaux sur la santé et le bien-être des enfants.

Pendant cette rencontre, les séminaristes auront le privilège d'aborder la thématique de la nutrition des enfants. Dans une interview accordée aux médias congolais, le directeur de publication de ce magazine pour enfants, COCO, a révélé que les enfants ont besoin d'une alimentation variée, saine et équilibrée pour favoriser de développement et la croissance de leurs jeunes organismes.

Selon lui, plusieurs enfants sont exposés aux influences négatives des écrans des appareils électroniques ainsi qu'aux dangers d'une mauvaise utilisation tant d'Internet que des réseaux sociaux. La tenue de cette conférence permettra non seulement d'épingler les problèmes qu'engendrent l'utilisation non équilibrée des nouvelles technologies de la communication chez les enfants, mais aussi de proposer des solutions efficaces. « Ce séminaire entend sensibiliser les parents au bien-être de l'enfant, présenter les problèmes que posent les écrans et les réseaux sociaux, esquisser des approches de solutions conformes à nos lois et réalités sociales et susciter une réflexion critique sur ces appareils », a-t-il conclu.