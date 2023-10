Congo-Brazzaville: Genre - Le GRCVG appelle au changement de mentalité

La présidente du Groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre (GRCVG), Jessica Goma, a animé le 14 octobre à Pointe-Noire un échange sur la discrimination fondée sur le genre, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille célébrée le 11 octobre de chaque année.

Selon Jessica Goma, « au sein des familles congolaises, les garçons sont traités comme des petits chefs pendant que les filles s'attellent aux tâches ménagères en vue d'apprendre les notions de bases de la gestion d'un foyer ». La présidente du GRCVG voudrait que les choses changent. « Les parents en général et les autres adultes en particulier devront tout faire pour traiter les filles et les garçons au même pied d'égalité. Les garçons ne sont en rien supérieurs aux filles. Et les filles ne sont aucunement inférieures aux garçons. La charte des droits de l'homme ratifiée par la République du Congo stipule que tous les être humains sont égaux à leurs naissances, doivent jouir des mêmes droits, s'acquitter des mêmes devoirs et être traités de la même manière », a-t-elle rappelé.

Abordant le thème de la sexualité, Jessica Goma a rappelé à l'assistance que, selon la loi congolaise, une fille devrait espérer s'adonner à la sexualité après avoir atteint sa majorité. « Tout citoyen congolais majeur qui s'amuse à coucher avec une fille de moins de 18 ans est considéré comme un violeur. Ce délit est jugé comme tel même si l'accouplement avait eu lieu avec le consentement de la fille. Au Congo, les violeurs sont condamnés à trente ans d'emprisonnement », a-t-elle martelé.

Intervenant à l'occasion, le directeur départemental de l'Intégration de la femme au développement de Pointe-Noire, Ludovic Aimé Nkounkou, a enjoint aux jeunes en général et aux filles en particulier de se lancer dans l'entrepreneuriat afin de mieux se prendre en charge. Invitée à l'occasion, la consule générale de France à Pointe-Noire, Véronique Wagner, a tenu à saluer l'excellent travail effectué par les associations et les organisations non gouvernementales comme le GRCVG en faveur de la jeune fille et de la femme congolaise. En plus, elle a rappelé que la France encourage concrètement toutes les actions positives tendant à promouvoir et vulgariser les droits des filles. Placées sur le thème « Les défis de la fille congolaise », ces retrouvailles ont permis d'aborder plusieurs thèmes, en l'occurrence le leadership, l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux, les violences sexuelles et bien d'autres encore.