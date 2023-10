Congo-Brazzaville: Portrait - Mimi l'Ouragan ravage tout sur la scène de Tuséo

La 16e édition du festival Tuséo se tiendra à Brazzaville du 26 au 29 octobre sur le thème « Les rires verts échos logiques ». Mimi l'Ouragan sera sur scène pour la première fois dans ce festival devenu le creuset des jeunes talents congolais.

Avec ses locks colorés, un style capillaire sorti droit des ghettos de la Jamaïque de Bob Marley, peu commun des us et coutumes de la femme congolaise. Mimi l'ouragan, qui retient à première vue l'attention, fera sa première grande scène humoristique à Tuseo, un rendez-vous international du rire de Brazzaville, la ligue de champion de la comédie congolaise, un véritable baptême artistique pour elle. «Etre sur la scène de Tuséo représente l'objectif de toute ma vie. J'atteins enfin mon objectif, celui de partager mon talent avec le public congolais. J'ai toujours eu le sens de l'humour ; je trouve les mots justes pour faire rire. Ma finalité est d'atterrir dans le cinéma », a fait savoir Mimi l'Ouragan.

La slameuse a été formée aux techniques du slam à l'école de Gilles Douta, auprès de qui elle fait plusieurs scènes dont l'une qui marquera à jamais sa carrière, déclamant brillamment un vers sur la valorisation de la paysanne en plein labeur, ce qui lui a valu le surnom de Miss Bilanga, littéralement "femme de champs". La chaleur du milieu artistique, elle la connaît bien. Mimi l'Ouragan qui a côtoyé les grands noms de l'art congolais forge à l'ombre de ceux-ci son art. « Je suis contente car je suis mon destin. Tout ce que je fais, je le rêvais. A l'université, j'avais demandé l'inscription en Langue vivante étrangère, et en Science et techniques de l'information et de la communication. Malheureusement, je n'avais pas pu avoir une place », a-t-elle confié.

En 2014, elle évolue quelque temps auprès de l'artiste plasticienne Bill Kouélany, promotrice des Rencontres internationales de l'art contemporain. Peu de temps après, elle est passée de l'art au journaliste, sa passion de jeunesse. Elle suit dorénavant l'évolution de la culture en tant que journaliste culturel.

Un parcours professionnel riche en expérience

Lydie Mireille Bouilama de son vrai nom, ancienne professeure de français au collège et au lycée, retrouve son premier amour après plusieurs années de pause. En 2017, elle est recrutée par le groupe Vox TV. Elle écrit les articles pour le compte du magazine Vox Eco, et pour le site internet du même groupe, où elle évoluera aux côtés des professionnels comme Arsène Sévérin et Marna Mankene, l'actuelle rédactrice en chef de ladite chaîne. Affectée aux reportages cultures, elle fréquente constamment l'Institut français du Congo. Cela lui a permis de garder un lien étroit avec le milieu artistique. Journaliste de terrain aguerrie, sa voix aiguë berce les téléspectateurs de Vox TV.

L'abondance de la muse bouillonnait au-dedans d'elle, la salle de conférence de rédaction était devenue le terrain de son expression scénique des blagues justes pour décrisper l'atmosphère. Aujourd'hui, elle présente l'émission « A votre avis », une émission qui aborde les faits sociaux. Mimi retrouve son grand amour.