Congo-Brazzaville: Vie associative - Jules Charles Kouba, vice-président de la Cacu

Lors des assises de la 10e session de la Conférence panafricaine de la Fédération mondiale des associations et clubs pour l'Unesco (Cacu), tenue récemment à Lomé, au Togo, les participants ont mis en place une nouvelle équipe dirigeante. Le Congolais Jules Charles Kouba a été élu vice-président de la Cacu.

Les représentants des associations et clubs pour l'Unesco issus de onze pays membres ont participé activement aux activités de la dixième Cacu sur le thème « Tous unis pour une Afrique pacifique et durable conformément aux agendas 2030 et 2063 ». Au cours de cette rencontre, le Béninois Gabin Ahogbedji Allognon a été porté à la tête de cette organisation panafricaine.

Jules Charles Kouba, qui est par ailleurs président de la Fédération congolaise des associations et clubs pour l'Unesco (Fécasu), assume le poste de vice-président. Le Malien Alou Koita et le Kenyan Naphtal Nyangara ont été élus respectivement deuxième et troisième vice-président.

Le secrétariat général a été confié à Augustin Bouda du Burkina Faso, au moment où le Togolais Yao Fodou Yawo occupe le poste de trésorier et le Gambien Momoudou Sarr celui de commissaire aux comptes.

La rencontre a permis aux participants de réfléchir, entre autres, à la révision des textes fondamentaux régissant cette structure panafricaine ainsi que la réflexion sur les pistes de recherche des financements pour la réalisation de différentes activités.

La Cacu regroupe les fédérations nationales des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du centre et Australe. Organisée par la Fédération béninoise des associations et clubs pour l'Unesco, cette rencontre panafricaine a été rendue possible grâce à l'implication du gouvernement béninois.