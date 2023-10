Afrique: Nigéria - Francis Uzoho présente ses excuses suite aux critiques sur ses performances

Le gardien nigérian Francis Uzoho s'est excusé pour son post sur Snapchat en réponse aux critiques qu'il a reçues pour les erreurs commises contre l'Arabie saoudite et le Mozambique.

Le gardien de 24 ans n'est pas bien vu par une partie des supporters de l'équipe nationale après sa bourde contre le Ghana, qui a coûté à l'équipe de José Peseiro sa qualification pour la Coupe du monde 2022.

Uzoho a de nouveau fait les gros titres pour de mauvaises prestations lors de la récente trêve internationale, suite à des erreurs qui ont conduit à des buts pour les Green Falcons saoudiens et les Mambas mozambicains.

Malgré le soutien public de Peseiro et de ses coéquipiers des Super Eagles, le gardien d'Omonia a publié sur Snapchat une série d'images de la rencontre d'Europa League contre Manchester United, où il a réalisé 12 arrêts lors d'une courte défaite (1-0).

Depuis, Uzoho s'est excusé sur les réseaux sociaux pour son comportement et a admis que les critiques étaient inévitables. « Il a été porté à mon attention que mon récent post Snapchat n'a pas été le meilleur comportement que j'ai eu envers vous tous, mes loyaux fans.Je m'en excuse car je n'avais pas l'intention de me comporter de la sorte avec les fans qui m'ont soutenu et motivé tout au long de ma carrière. Accepter les critiques fait partie de mon travail et je les accueille souvent avec plaisir de la part des personnes qui continuent à me soutenir. J'accepte vos critiques avec le plus grand respect et en comprenant que vous voulez tous que je fasse mieux. », a-t-il écrit sur Twitter.