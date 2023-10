Madagascar: Inauguration du SUPER U Ivandry La City - Une Nouvelle Ère du Shopping à Madagascar

SUPER U Ivandry La City, le plus grand magasin du groupe Habibo à Madagascar, a été officiellement inauguré hier. Avec une superficie de plus de 2000 m², ce nouveau magasin est le résultat d'un travail acharné de plus d'un an visant à rénover et améliorer tous les magasins U à travers le pays. Mené par le groupe le groupe Habibo, à travers sa filiale Ulys, l'objectif est clair : créer un espace moderne, un lieu de vie et de commerce adapté aux besoins locaux, tout en offrant une expérience d'achat à la hauteur des meilleurs supermarchés mondiaux. « La devise du groupe Habibo est d'apporter la meilleure qualité au meilleur prix aux consommateurs malgaches » a avancé Malik, propriétaire du magasin Super U Ivandry La City.

Chez SUPER U Ivandry La City, les clients pourront découvrir une gamme élargie de plus de 36 000 produits de qualité, qu'ils soient d'origine malagasy ou importés. De l'alimentation au bazar, en passant par la parfumerie, les étagères regorgent d'une variété de produits répondant à toutes les demandes et à tous les goûts. A titre d'exemple, la cave à vin propose une sélection impressionnante de vins, des incontournables de Madagascar aux grands crus français et aux meilleurs vins d'Afrique du Sud.

L'accent a également été mis sur le soutien aux producteurs locaux. Les clients trouveront une abondance de produits malagasy, témoignant de l'engagement de SUPER U envers les producteurs locaux.

%

« Système U, un leader de la grande distribution française regroupant les enseignes Hyper U, Super U et U express, se positionne fièrement en tant que quatrième acteur majeur du secteur. Avec une présence dans 1 700 magasins à travers la France et le monde, notre organisation est ravie de collaborer avec des partenaires de confiance tels que Habibo et Ulys. En tant que coopérative de commerçants indépendants, chaque magasin est dirigé par un propriétaire dédié, incarnant ainsi notre engagement envers l'autonomie entrepreneuriale et la qualité des services » a souligné Dominique Schelcher, le président du groupe système U.

L'inauguration a été l'occasion de réunir les partenaires commerciaux, les fournisseurs, les prestataires de services et les clients fidèles de l'enseigne, tous ayant joué un rôle essentiel dans la transformation de ce magasin d'exception.