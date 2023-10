Sénégal: Régions de Diourbel, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda - L'Usaid offre du matériel médical d'environ 1,5 milliard FCFA

Le gouvernement des États-Unis a remis le 19 octobre 2023, au Ministère de la Santé, un don d'équipements et de matériel médical d'une valeur d'environ 1,5 milliard de FCFA (plus de 2,5 millions de dollars américains).

Selon un communiqué de presse, ce don substantiel, obtenu avec le concours efficace de l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), et remis au ministère par l'intermédiaire de l'Ong américaine Project Cure, partenaire du projet Usaid Owod, témoigne des avantages solides et durables du partenariat qui lie les États-Unis et le Sénégal. «Ce matériel, qui comprend des kits d'instruments de chirurgie générale et de gynécologie, des transformateurs électriques, des tables chauffantes, des kits d'accouchement, des mannequins de formation et des fauteuils roulants, sera distribué dans les régions médicales où intervient le projet Usaid Owod : Diourbel, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda », lit-on dans le document.

Outre ce premier don, le projet Usaid Owod prévoit d'accorder, dans le courant de l'année 2023, des financements directs chiffrés à 500 millions de F CFA aux régions et districts sanitaires ciblés, afin de faciliter l'achat d'équipements médicaux supplémentaires.

L'Ong Project Cure a travaillé en étroite collaboration avec la Direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance (Diem), la Direction de la santé de la mère et de l'enfant (Dsme) et le projet Usaid Owod pour octroyer ce don. Les équipements et matériels médicaux permettront d'améliorer la qualité des services de santé, de faciliter le travail des personnels de santé et d'améliorer l'état de santé des patients.

« Je suis très heureuse de voir ce don arriver au Sénégal et être utilisé pour sauver des vies », a déclaré le Dr Fatou Ndiaye, directrice par intérim du bureau santé de l'Usaid, au cours de la cérémonie avant d'ajouter que « l'Usaid reste engagée à travailler avec ses partenaires du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour améliorer les résultats sanitaires au Sénégal et contribuer à améliorer la santé pour tous ».

Owod, qui signifie « être en bonne santé » en langue sérère, est le plus grand programme de santé intégré de l'Usaid. Il s'agit d'un projet quinquennal mis en oeuvre par Rti International en collaboration avec ses partenaires Path, Ancs, Aca et Panafricare. Le projet Usaid Owod entre dans le cadre d'un vaste portefeuille de projets d'appui au secteur de la santé mis en place par l'Usaid au Sénégal, dont le montant total s'élève à plus de 60 millions de dollars par an. Le secteur de la santé mobilise la majeure partie du budget d'aide au développement de l'Usaid, qui s'élève à plus de 125 millions de dollars. Depuis plus de 60 ans, l'Usaid travaille aux côtés du gouvernement et d'autres partenaires clés pour promouvoir le développement du Sénégal et l'épanouissement du peuple sénégalais.