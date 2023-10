Ile Maurice: Ennoia Sports - Mouiller son maillot pour la bonne cause

Le mois d'octobre évoque la lutte contre le cancer. À travers le monde, les scientifiques s'efforcent de trouver un remède pour cette maladie, tandis que les personnes touchées par le cancer ne baissent pas les bras, poursuivant leur combat. Pour apporter sa contribution à cette cause, le club sportif Ennoia de Grand-Baie invite le public, le 8 novembre, à une journée d'activités, dont les recettes seront reversées à Lacaze Warriors, le nouveau centre de Breast Cancer Care situé à Vacoas.

Le Manager of Operations, Florian Manson, espère que cet événement connaîtra le même franc succès que celui organisé il y a quelques semaines. «Il y a deux semaines, nous avons organisé un Zumba Tour et la somme récoltée, soit environ Rs 35 000, a été reversée à l'association Link to Life.» En effet, le club sportif a proposé cette activité avec la participation d'un professeur international de renom, qui a fait sa réputation en Allemagne, et qui se produit également à Los Angeles et à Miami. Florian Manson précise que les généreux contributeurs de cette journée n'ont pas nécessairement participé à l'activité elle-même. «Nous n'obligeons personne à participer, mais tout le monde sait qu'ils le font pour la bonne cause», ajoute-t-il.

Et parce que la lutte contre le cancer ne se limite pas qu'au mois d'octobre, le club sportif Ennoia renouvelle cette expérience en novembre. «Nous avons sollicité un ancien coach de fitness qui a travaillé à Maurice pendant trois ans. Il a généreusement accepté notre invitation. On peut le considérer comme l'un des meilleurs au monde, ayant également exercé à Los Angeles, Londres et Paris. Nous profitons de son retour pour cet événement», poursuit notre interlocuteur. D'autres ateliers sont au programme de cette journée, dont une session de musculation dirigée par un champion mauricien qui partagera ses conseils sur les bons mouvements à effectuer. Deux champions du monde, spécialisés en Savate et en arts martiaux mixtes, seront également présents.

Pour cette journée, le club nordiste espère attirer entre 200 et 250 participants. Florian Manson ajoute : «Cette activité se déroulera sur le terrain de tennis, et nous proposerons des cours de fitness, de body combat, de zumba et de body attack.»