Congo-Kinshasa: Ituri - Des enfants de la communauté Hema remettent des cadeaux à leurs pairs de la communauté Lendu à Irumu

Plus de 300 élèves, membres de la communauté Hema à Bogoro(Ituri) ont offert, jeudi 19 octobre, des objets classiques et matériels didactiques à plus de 500 autres élèves, membres de la communauté Lendu de Kavelegaga à environ 25 kilomètres au sud de Bunia dans le territoire d'Irumu. Cette remise de cadeaux entre les élèves de cette contrée vise à promouvoir la cohabitation pacifique et la culture de la paix chez les enfants, a déclaré son initiateur, le coordonnateur de l'ONG Beacon of Hope, le professeur Bagamba Arali.

Pour ce dernier, ces élèves constituent l'avenir pour une société harmonieuse, sans haine ethnique et conflits identitaires.

Certains élèves de l'école primaire Bogoro composés essentiellement des membres de la communauté Hema se sont déplacés à Kavelega, une entité Lendu pour remettre des objets classiques et des matériels didactiques à leurs camarades des écoles primaires Kavelega et Buyisabuni. Ces kits sont composés d'ardoises, des touches, de globes terrestres, des équerres, des compas. Ils ont été achetés grâce à l'appui de l'ONG Beacon of Hope.

Le représentant de ces élèves précise que ce geste est une expression de leur amour car ils sont frères sans distinction des tribus ni d'ethnies.

Cet échange de cadeaux entre les enfants est aussi un message adressé aux parents en vue de bannir le discours de haine tribale et renforcer la cohésion sociale.

Le directeur de l'école Buyisabuni s'en réjouit :

« Ça m'a beaucoup épaté. Si on va renforcer cette cohabitation dans la base comme les enfants ici, ça va nous donner dans l'avenir un bon résultat pour les grandes personnes ».

Pour le professeur Bagamba Arali, cette initiative a pour objectif de réunir les enfants de diverses communautés notamment Bira, Hema et Lendu en vue de constituer une nouvelle génération d'Ituriens éprise de paix et d'amour du prochain.

« Nous avons grandi ici. Quand nous étions des enfants, il n'y avait pas de distinction Hema, Lendu, Ngiti, Bira. On était sur le même banc. Mais depuis 1990, on assiste à un mouvement de l'identité, où on fait mal à quelqu'un juste à cause de son identité ethnique. Nous voulons vraiment mettre fin à cela », a-t-il expliqué.

Au-delà d'être l'expression d'un acte d'amour intercommunautaire, ces kits scolaires vont également permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement dans ces écoles qui hébergent de nombreux enfants déplacés de guerre.