Togo: L'inaction n'est pas la tasse de thé du Togo

Les autorités togolaises organisent du 20 au 22 octobre le 'Forum de Lomé sur la paix et la sécurité'.

Face aux nouveaux défis sécuritaires et au risque d'instabilité, la dynamique ne peut être celle de l'inaction.

La pro-activité du Togo sur les questions de paix et de sécurité répond non seulement à l'impératif d'agir en cas de besoin, mais s'inscrit également dans la dynamique des initiatives au niveau continental pour la consolidation de la stabilité et de la résilience collective.

L'Afrique doit oeuvrer pour sa propre stabilité et le Togo entend en apporter sa contribution.

Cette première édition, portant sur le thème 'Comment renforcer les transitions politiques vers une gouvernance démocratique en Afrique?', sera l'occasion pour les participants issus du Continent et d'ailleurs de développer un nouveau prisme de compréhension et d'appréhension des transitions politiques, en tenant compte du contexte sécuritaire et des défis liés au renforcement de la gouvernance démocratique en Afrique.

Le Forum proprement dit aura lieu samedi avec un discours d'ouverture prononcé par le président Faure Gnassingbé.

Parmi les personnalités présentes, le Commissaire de l'Union Africaine chargé des Affaires politiques, de la paix et de la sécurité, Léonardo Santos Simão, représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, les ministres des Affaires étrangères du Tchad, de Centrafrique, du Burkina Faso et du Mali.

Ces deux derniers pays sont dirigés par des juntes. Le thème de la rencontre sur les transitions tombe à pic.