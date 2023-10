Seychelles: Une étude réalisée sur l'atoll d'Aldabra met en lumière les effets profonds du blanchissement des coraux sur l'abondance des poissons de récif

Une étude récente menée sur l'atoll isolé d'Aldabra, l'un des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO aux Seychelles, a mis en lumière les effets profonds du blanchissement des coraux sur l'abondance, la biomasse et la structure des assemblages de poissons de récif.

Selon un communiqué de presse de la Seychelles Islands Foundation (SIF), qui gère l'atoll d'Aldabra, la recherche, publiée dans Frontiers in Marine Science, a été dirigée par le Dr Anna Koester, chercheuse marine au SIF.

La recherche fournit des informations précieuses sur les effets du blanchissement des coraux sur les écosystèmes marins, ainsi que des considérations importantes sur la conception des enquêtes de surveillance des poissons de récif.

"Le blanchissement des coraux, conséquence du changement climatique, constitue une menace immédiate pour le benthos des récifs. Cependant, son impact sur les communautés de poissons est moins bien compris, principalement en raison des effets retardés et de l'interférence des interactions anthropiques. Les communautés côtières du monde entier dépendent des poissons de récif. pour la nutrition et les revenus grâce à la pêche et au tourisme", indique le communiqué.

L'étude a évalué les changements dans l'abondance des poissons, la biomasse et la composition de la communauté avant et après l'événement de blanchissement des coraux de 2015/2016 à Aldabra.

Il a utilisé les données sur les communautés de poissons de récif collectées via le programme de surveillance des récifs Aldabra du SIF entre 2014 et 2021 grâce à son programme d'enquête dédié à deux niveaux.

Chaque année, une liste de 84 poissons largement reconnus comme espèces indicatrices en raison de leur sensibilité aux pressions anthropiques, telles que la pêche ou les changements environnementaux, est étudiée. Tous les cinq ans, tous les poissons dépassant une taille spécifique sont étudiés pour obtenir une image plus complète des communautés de poissons d'Aldabra.

Photo: Au cours des années après le blanchissement, l'abondance et la biomasse des poissons ne différaient pas de celles d'avant le blanchissement.

La recherche a montré que peu de temps après l'événement de blanchissement de 2016, l'abondance des poissons indicateurs n'avait pas changé à 15 mètres de profondeur d'eau par rapport aux données d'avant l'événement de blanchissement.

Cependant, elle a montré qu'à 5 mètres de profondeur, l'abondance des poissons a augmenté de 77 pour cent, principalement en raison des poissons herbivores et omnivores attirés par la couverture d'algues plus élevée poussant sur les coraux morts.

Au cours des années après le blanchissement, l'abondance et la biomasse des poissons ne différaient pas de celles d'avant le blanchissement, ce qui indique une communauté de poissons très résiliente.

Mme Koester a déclaré que "les données des enquêtes approfondies sur les poissons réalisées en 2015 et 2020 ont montré des changements dans la communauté de poissons d'Aldabra que nous n'avons pas détectés avec les données des enquêtes sur les indicateurs".

Elle a déclaré que les deux ensembles de données indiquaient clairement que la composition de la communauté de poissons après l'événement de blanchissement différait considérablement de celle d'avant. Cela démontre les conséquences étendues et durables du blanchissement des coraux sur l'écosystème des récifs coralliens au sens large, même dans un endroit éloigné et bien protégé comme Aldabra.

"Cette recherche améliore notre compréhension de la façon dont une communauté diversifiée de poissons réagit aux événements de blanchissement massif des coraux et souligne l'importance de méthodes d'enquête complètes pour détecter les réponses écologiques aux facteurs environnementaux", a-t-elle ajouté.

Mme. Koester a déclaré : « Le SIF prend donc également des mesures très pratiques en ce qui concerne sa surveillance continue des récifs à Aldabra et passe aux relevés stéréo-vidéo opérés par des plongeurs. Cela permettra d'étudier une communauté de poissons diversifiée, tout en rendant les relevés plus efficaces et plus cohérents dans le temps.

Le directeur général du SIF, le Dr Frauke Fleischer-Dogley, a déclaré : « Des études comme celles-ci sont utiles pour comprendre la situation dans son ensemble sur les impacts qui suivront sur les récifs après des événements de blanchissement. Grâce à la preuve d'un impact retardé des années plus tard, comme le montre le étude, nous pouvons prendre des mesures de gestion éclairées, telles que la fermeture d'activités sur des récifs/sites spécifiques, ou l'adaptation à des méthodes d'enquête à grande échelle pour garantir la résilience des récifs de la région.

Considérant que les Seychelles connaîtront probablement un autre événement majeur de blanchissement des coraux l'année prochaine en raison de l'actuel El Niño, les communautés récifales qui se remettent encore de l'événement de 2015/16 sont confrontées à un autre test de leur résilience.