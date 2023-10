Maroc: L'ONEE et la BAD s'engagent à fructifier leur partenariat dans le secteur énergétique au Maroc

Rabat — L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et la Banque Africaine de Développement (BAD) se sont engagés à fructifier leur partenariat dans le secteur énergétique au Maroc.

Lors d'une réunion, mardi à Rabat, entre le directeur général de l'ONEE, Abderrahim El Hafidi, et le vice-président de la Banque Africaine de Développement (BAD), Kevin Kariuki, en charge du Complexe Electricité, Energie, Changement Climatique et Croissance verte, les deux parties ont exprimé leur forte volonté de renforcer davantage leur partenariat à travers notamment la mise en place de modes de financement innovants et adaptés aux projets d'extension et de renforcement du réseau électrique national de transport.

Lors de cette rencontre, M. El Hafidi a présenté à M. Kariuki, en mission officielle de dialogue sectoriel et de développement d'affaires dans le secteur de l'énergie au Maroc et accompagné de ses proches collaborateurs, le nouveau modèle développé par l'ONEE pour la diversification des sources de production de l'énergie électrique tout en mettant en exergue les grands projets structurants visant, notamment, la sécurisation de l'approvisionnement du pays en énergie électrique et la promotion des énergies renouvelables visant à dépasser l'objectif de 52% à l'horizon 2030, indique un communiqué de l'ONEE.

Les sujets abordés ont également concerné l'adoption, par l'ONEE, de nouvelles technologies pour le transport de l'énergie électrique ainsi que la nouvelle vision pour l'accélération de la décarbonation.

M. El Hafidi a également mis l'accent sur les principaux projets en cours de développement par l'Office et pouvant constituer des opportunités de coopération avec la BAD, poursuit la même source, soulignant que la coopération Sud-Sud était aussi à l'ordre du jour de cette rencontre entre les deux responsables qui ont exprimé un grand intérêt pour oeuvrer ensemble à développer des projets dans des pays d'Afrique Subsaharienne.

La coopération entre l'ONEE et la BAD, dans le domaine de l'électricité, a démarré en 1973, à travers la contribution de cette institution, notamment, au financement du programme du réseau électrique haute et très haute tension, au Programme d'Electrification Rurale Global et au développement des compétences, rappelle le communiqué.

Le montant global des prêts alloués à l'ONEE par la BAD pour les projets d'électricité s'élève à environ 1,2 milliard d'euros, dont presque 70% destiné au financement du Programme Eolien Intégré, aux projets hydroélectriques, au Programme d'Electrification Rurale Global et à la centrale thermo-solaire d'Ain Béni Mathar, conclut-on.