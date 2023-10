Sénégal: Kolda - Des femmes et filles en situation de handicap à l'école des VBG

Kolda — Un séminaire de sensibilisation et de plaidoyer sur les violences basées sur le genre (VBG) s'est ouvert ce vendredi à Kolda (Sud), à l'intention des femmes et filles en situation de handicap.

»Nous avons initié ces rencontres de sensibilisation pour les filles et femmes en situation de handicap pour lutter contre les violences basées sur le genre, car nos cibles sont confrontées à des défis et subissent des formes de violences notamment économique, sexuelle, physique, morale et psychologique », a déclaré Fatou Diop, point-focal du projet »Voix et leadership des femmes » (VLF).

Selon elle, les femmes et filles en situation de handicap rencontrent des difficultés dans la vie quotidienne.

»Les filles et les femmes en situation de handicap sont souvent marginalisées et vulnérables, elles rencontrent des obstacles supplémentaires pour accéder à des services et autres emplois. (...) des sensibilisations s'imposent » pour lutter contre ces violences », a dit Mme Diop.

Cette rencontre de 4 jours regroupe des participants venus des régions du Sud-Est.

Le projet VLF soutenu par le gouvernement du Canada à travers Affaires mondiale Canada (AMC) met en oeuvre des activités visant l'éradication de toute forme de discrimination, de violence à l'égard des femmes et filles en situation de handicap au Sénégal.