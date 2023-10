Maroc/Namibie: Eliminatoires des JO Paris 2024 - Double confrontation namibienne pour l'EN féminine

L'équipe nationale féminine de football affronte son homologue namibienne, les 26 et 31 octobre courant, en matchs du 2ème tour des qualifications africaines pour les Jeux olympiques Paris 2024.

Les Lionnes de l'Atlas seront opposées à la Namibie, le jeudi 26 octobre au Grand stade de Marrakech en match aller, et le mardi 31 du même mois au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat en match retour. Ces deux confrontations sont prévues à partir de 19h00.

Pour préparer ces deux matchs, l'entraineur de la sélection nationale féminine, Jorge Vilda Rodriguez, a programmé un stage à huis clos au Complexe Mohammed VI de football à Salé du 23 au 31 octobre 2023.

Ci-après la liste des joueuses convoquées :

Khadija Er-Rmichi (AS FAR), Assia Zouhair (Chabab Mohammedia), Inès Arouaissa (Cannes - France), El Aarari Zineb (RS Berkane), Hanane Ait Lhaj (AS FAR), Nouhaila Benzina (AS FAR), Siham Boukhami (AS FAR), Ghizlane Chahiri (AS FAR), Yasmin M'Rabet (Levante - Espagne), Sabah Seghir (Bâle - Suisse), Nesryne El Chad (Lilles - France), Zineb Redouani (AS FAR), Najat Badri (AS FAR), Ghizlane Chebbak (AS FAR), Sarah Kassi (Fleury - France), Elodie Nakkach (Servette Genève - Suisse), Rosella Ayane (Tottenham - Angleterre), Kenza Chapelle (Strasbourg - France), Samia Hassani (Telstar - Pays-Bas), Ibtissam Jraïdi (Al-Ahli - Arabie Saoudite), Yasmine Zouhair (Roma - Italie), Anissa Lahmari (Levante - Espagne), Sanae Massoudi (AS FAR), Sakina Ouzraoui Diki (Anderlecht - Belgique), Sofia Bouftini (Chabab Mohammedia), Imane Saoud (Servette Genève - Suisse), Fatima Tagnaout (AS FAR) et Ines Kabida (Olympique Marseille - France).