Maroc: L'UPF célèbre le patrimoine marocain lors de la deuxième édition du concours 'Maghrebna Patrimoine'

L'Université privée de Fès (UPF) a organisé, jeudi, en partenariat avec Dialna Maroc, la finale de la deuxième édition du concours Maghrebna Patrimoine, un événement dédié à la préservation et la célébration du riche patrimoine culturel du Maroc.

Tenu sous le thème "Le Maroc à travers ses symboles," cet événement se veut une vitrine de l'histoire et de l'identité du pays qui permet de révéler la richesse des biens matériels et immatériels du Royaume, tout en soulignant leur valeur culturelle, historique et sociale.

Les participants au concours ont utilisé l'art du storytelling pour présenter leurs projets sur le patrimoine historique du Maroc, en mettant particulièrement l'accent sur les sites historiques et les articles artisanaux ancestraux tels que la Tbourida et le Draz, autant de démonstrations éloquentes de la richesse architecturale du patrimoine marocain et de son importance culturelle.

Dans une déclaration à la MAP, Salma Bensaid, présidente du pôle culturel Maghrebna et fondatrice de la plateforme Dialna Maroc, a mis en avant l'importance de cette compétition. Elle a indiqué que Maghrebna Patrimoine a offert aux candidats une opportunité de puiser dans les nombreuses ressources culturelles du Maroc, leur permettant ainsi de mieux comprendre leur patrimoine millénaire et ses symboles.

De plus, cette compétition a inspiré les participants à explorer des concepts de création de richesse durable, à la fois sur le plan culturel, économique et social, pour le présent et l'avenir, a-t-elle soutenu. Intervenant à cette occasion, le Pr. Rachid Yazami a souligné l'importance de sensibiliser la jeunesse à tous les aspects du patrimoine marocain, rappelant aux jeunes que leur pays détient un trésor culturel exceptionnel à découvrir et à transmettre.

%

"Le Maroc, fort d'une histoire millénaire, possède un patrimoine d'une richesse incommensurable, et il est de notre devoir de le préserver pour les générations futures", a-t-il martlé. De son côté, Yassine Lahlou, ingénieur en architecture d'intérieur et membre du jury du concours Maghrebna Patrimoine, a mis en lumière les réalisations des finalistes, parmi lesquels figuraient trois étudiants de l'UPF.

Cette distinction témoigne, selon lui, de l'excellence académique de l'université et de son engagement envers la préservation du patrimoine culturel marocain. Il a exprimé le souhait que cette reconnaissance inspire davantage de jeunes talents à embrasser leur héritage culturel et à contribuer à son rayonnement, tant au niveau national qu'international.

Cet évènement a été marqué par la signature d'une convention de partenariat entre l'UPF et Dialna Maroc pour l'organisation de la troisième édition du concours Maghrebna Patrimoine.