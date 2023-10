Sénégal: André Onana - Le message d'Erik ten Hag aux fans, au milieu des critiques

Au milieu des critiques liées aux mauvaises performances d'André Onana, le gardien de but de Manchester United reçoit le soutien de son entraîneur Erik ten Hag.

André Onana et les Red Devils affrontent Sheffield United ce samedi en Premier League. Un autre défi pour le gardien de but camerounais qui traverse une mauvaise période d'intégration à Old Trafford. Critiqué pour ses débuts avec United, le portier de 27 ans reçoit à nouveau le soutien de son manager.

« Il le sait et nous le savons aussi. Comme tous les joueurs de Premier League, il a besoin d'une période d'adaptation. Il doit déterminer l'avenir en réalisant de meilleures performances et je sais qu'il le fera. Onana l'a déjà montré à Barcelone, à l'Ajax et à l'Inter et il fera de même avec nous », a déclaré Ten Hag lors de la conférence de presse d'avant-match de ce vendredi.

Le portier camerounais a rejoint Old Trafford l'été dernier, mais peine à retrouver sa forme spectaculaire qu'on lui connaît dans les cages des Red Devils. Avec Man U cette saison, André Onana a déjà encaissé 19 buts en 11 matchs, ne gardant ses cages inviolées qu'à deux reprises.