Egypte: Ligue Africaine de Football - Simba accroche Al Ahly lors du match inaugural (Vidéo)

L'Ahly SC a été tenu en échec ce vendredi soir au bout d'un nul 2-2 par le Simba SC, lors du match inaugural de la Ligue Africaine de Football (LAF) en quarts de finale aller.

C'était une soirée sensationnelle ce vendredi au stade national Benjamin Mkapa de Dar es Salaam, lors du match d'ouverture de la première édition de la Ligue Africaine de Football. Les géants de la Tanzanie ont arraché un nul intéressant à domicile face à l'ogre égyptien.

Le fil du match

Ahly a d'abord commencé la partie avec des occasions en or ratées devant le but, dont celle du Sud-Africain Percy Tau qui a manqué incroyablement un face-à-face. Cependant, cela ne leur a pas empêché de prendre les devants dans le temps additionnel de cette première période.

Le Marocain Reda Slim a ouvert le score en faveur d'Al Ahly, avec le tout premier but de l'histoire de la nouvelle compétition continentale. Avec une avance d'1-0 à la pause, Al Ahly s'est fait rejoindre au score par Simba au retour des vestiaires.

L'égalisation du Tanzanien Kibu Denis, à la 53e minute, a remis les deux équipes à égalité, 1-1. Ce but de Simba a donné plus d'inspiration aux locaux, qui ont renversé le match avec un second but après seulement six minutes. La réalisation est signée par le Malien Sadio Kanouté.

Derrière, Al Ahly a aussi réagi promptement avec plusieurs actions offensives. Cela a payé à la 63e avec l'égalisation de l'Égyptien Mahmoud Kahraba. La suite de la partie a donné droit à une domination relativement raisonnable de Simba, qui aura été légèrement au-dessus dans cette rencontre de façon générale devant son public.

%

Le match a fini sur un nul 2-2 lors de ce qui a été le premier d'une double confrontation entre les deux équipes en quarts de finale de la Ligue Africaine de Football. Ahly accueillera Simba lors du match retour le mardi 24 octobre 2023 au Stade international du Caire.

Le match décisif s'annonce périlleux pour les Tanzaniens, chez les champions en titre de la LDC CAF. Le vainqueur qui accèdera aux demi-finales, affrontera le gagnant de l'autre quart de finale entre Mamelodi Sundowns et Petro Atletico.

