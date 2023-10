Maroc: Ligue Africaine de Football - Le Marocain Reda Slim dans l'histoire ! (Vidéo)

L'international marocain Reda Slim est entré dans l'histoire de la Ligue Africaine de Football en marquant ce vendredi soir le tout premier but du tournoi avec Al Ahly.

Le match inaugural de la nouvelle compétition africaine a accouché d'un nul 2-2 ce soir entre Simba et Al Ahly à Dar es Salaam en Tanzanie. À l'occasion, Reda Slim a marqué le premier but de la Ligue Africaine de Football en fin de la première période.

L'international marocain de 23 ans qui a remporté le CHAN en 2021 avec l'équipe A' du Maroc est entré dans l'histoire du tournoi avec sa réalisation. Un bon début dans le tournoi pour le meilleur joueur de la Botola Pro 2022-23 qui a atterri à Al Ahly en provenance de l'AS FAR Rabat.

GOAL! Reda Slim scores the first goal in the inaugural African Football League. Simba SC 0-1 Al Ahly.

