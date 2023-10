Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Octobre 2023

Centrafrique : Rébellion - Des positions de l’armée visées par une attaque rebelle dans le Nord

Un violent combat a été signalé tôt, ce vendredi, sur l’axe Kabo-Sido dans la préfecture de l’Ouham-Fafa (Nord). A en croire des sources locales, des éléments de l’Upc d’Ali Darassa ont pris d’assaut les positions des Forces armées centrafricaines au village Mbo. D’après des informations rapportées à Radio Ndeke Luka, le village serait passé sous contrôle de ce groupe armé. Pour l’heure, aucun bilan n’est disponible. Cependant, plusieurs habitants se sont réfugiés en brousse. (Source : abangui.com)

Togo : Diplomatie- Lomé accueille un Forum international sur la paix et la sécurité

La capitale togolaise accueille du 21 au 22 octobre la première édition du "Lome Peace and Security Forum (LPSF)". Cet événement international, promu par la diplomatie togolaise, est axé sur le thème "Comment renforcer les transitions politiques vers une gouvernance démocratique en Afrique ?" et se veut un cadre africain d'échanges et de partage d'expériences sur la paix, la sécurité et l'avenir du continent.Sont attendus à Lomé, des représentants gouvernementaux, des diplomates, des experts en sécurité, des chercheurs de renom, ainsi que des acteurs de la société civile, des médias et des organisations internationales.« Aux niveaux régional et continental, l'engagement du Togo en faveur de la paix et de la sécurité collective sera amplifié. La première édition du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité, prévue le mois prochain, donnera le ton, et les efforts de médiation et de facilitation aux niveaux régional et continental seront renforcés. En plus de servir de cadre au 9e congrès panafricain prévu pour fin 2024, le pays s'est positionné comme un appui dans les discussions de paix, au Soudan, et avec le Niger notamment. (Source : alome.com)

%

Niger : Déclaration de presse- Les avocats de Bazoum appellent à sa libération

Dans un communiqué publié ce vendredi 20 octobre, le collectif des avocats de Bazoum Mohamed ont appelé à la « libération immédiate » de l’ancien président et de sa famille, « détenus au secret » et « sans accès au monde extérieur et à leurs avocats ». (Source : aniamey.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Une base terroriste détruite après des tirs d’obus sur Djibo

L’armée burkinabè a mené une opération aéroterrestre visant à détruire complètement une base terroriste située à proximité de Djibo, à partir de laquelle des tirs d’obus avaient été dirigés vers la ville, selon des sources sécuritaires à l’AIB.Des terroristes ont lancé ces dernières heures, des tirs d’obus sur la ville de Djibo. Pour anticiper une probable attaque, les Forces armées burkinabè ont rapidement mis en place une opération aéroterrestre. Après avoir localisé la source des tirs à environ une dizaine de kilomètres de Djibo, les vecteurs aériens ont mené des frappes sur les cibles. Ensuite, les soldats du 14e Régiment interarmes (RIA) ont achevé l’opération en détruisant complètement la base. Ils ont également saisi des armes, des motos, des équipements de transmission et de vision nocturne. Il convient de noter que des terroristes ont été neutralisés le 19 octobre 2023 aux environs de Ouahigouya. (Source : Aib)

Mali : Tessalit- Un avion de la Minusma touché par des tirs

Un avion de la mission en approche de la piste d’atterrissage de Tessalit a été frappé sur l’aile gauche vers 13h30 hier. Selon la Minusma, heureusement, il n’y a pas eu de dégâts importants à l’avion affrété pour charger du fret dans le cadre de notre réduction. Toute agression contre des pacificateurs peut être considérée comme un crime de guerre. Prévient la Minusma (Source : abamako.com)

Benin : Assemblée nationale- Le Siège inachevé hante la 9e Législature

Le président de l’Assemblée nationale 9e législature s’est rendu, mercredi 18 octobre 2023 sur le site de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale. Le déplacement de Louis Vlavonou intervient en un moment où la démolition du siège inachevé à l’entrée de Porto-Novo fait couler beaucoup d’encre et de salive.Dans sa parution du mercredi 18 octobre, le journal L’Evénement Précis a fait part de l’indignation de l’ancien chef d’Etat Nicéphore Soglo, après la démolition du siège inachevé de l’Assemblée nationale à l’entrée de la ville capitale. L’ancien chef d’Etat s’offusque du fait que le gouvernement Talon ait ordonné la démolition de ce qui est appelé le musée de la corruption, sans qu’aucune tête ne tombe. Il craint qu’avec l’effacement de la preuve de la corruption, ce scandale, qui a éclaté sous la 7e législature, reste impuni. Le gouvernement de la Rupture a pris la décision de construire un nouveau siège et de raser celui à polémique, malgré les 22 milliards Fcfa qui y sont engloutis. Chose effective, au début de ce mois d’octobre. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Justice- Aissata Tall Sall annonce un audit des longues détentions préventives

La nouvelle Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Aissata Tall Sall, a annoncé, jeudi, un audit des « longues détentions » et la création, « pour la première fois », d’un poste de porte-parole pour ce département ministériel. » Dès les premiers jours de notre installation, je ferai commanditer par mes services, un audit sur les longues détentions afin que les dossiers et les procédures soient rapidement purgées’’, a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur. Aissata Tall Sall a également décliné les quatre axes de son action à la tête du ministère de la Justice où elle remplace Ismaïla Madior Fall. (Source : adakar.com)

Maroc : Gouvernance- Le roi Mohammed VI préside un conseil des ministres

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé, jeudi au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres consacré à l’examen des Orientations générales du Projet de Loi de Finances au titre de l’année 2024 et à l’approbation d’un projet de loi et d’un projet de décret relatifs au domaine militaire, de trois conventions internationales et de nombre de nominations aux fonctions supérieures. D’emblée, la ministre de l’Economie et des Finances a présenté devant Sa Majesté le Roi un exposé sur les grandes lignes du Projet de Loi de Finances (PLF) pour l’année 2024, qui intervient dans un contexte marqué par le ralentissement de l’activité économique mondiale, la persistance des tensions géopolitiques et la hausse des pressions inflationnistes et des cours des produits énergétiques, en plus des impacts du douloureux séisme qui a frappé notre pays en septembre 2023. (Source : africaguinee.com)

Guinée : Lutte contre la corruption- Une trentaine de Daf interdits de sortie du territoire

L’étau se resserre autour de certains responsables administratifs et financiers ! Le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) a pris des mesures conservatoires contre trente-quatre d’entre eux dont ceux de la Présidence de la République et de la primature. Aly Touré a pris une réquisition d’interdiction de sortie du territoire national pour des besoins d’une procédure en cours au parquet de la Crief. L’empereur des poursuites à la cour anti-corruption a requis, ce jeudi 19 octobre 2023, le Directeur Central de la Police de l’Air et des Frontières (DCPAF) à l’effet d’empêcher les personnes visées de sortir du territoire national. ( Source :africaguinee.com)

Gabon : Gestion des kiosques à café : la Caistab en quête de 100 entrepreneurs gabonais

La Caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab), en collaboration avec l’Espace PME, vient de lancer un appel à candidatures pour la sélection de 100 entrepreneurs dédiés à la gestion de ses kiosques à café.Dans le cadre de la mise en place d’un réseau de kiosques à café visant à valoriser les produits dérivés de cacao-café local, la Caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab), en partenariat avec l’Espace Pme, lance un appel à candidatures du 18 octobre au 17 novembre 2023. Ce, afin d’identifier, sélectionner, former, installer et accompagner 100 entrepreneurs gabonais souhaitant s’investir dans la valorisation du café-cacao local. Selon les termes et conditions de la Caistab et de l’Espace PME, l’objectif est de présélectionner les gérants qui seront formés et exposés à l’opportunité de devenir propriétaire d’un kiosque à café. « Les candidats présélectionnés suivront une formation d’un mois, deux à trois par semaine, à raison de 3h à 4h par session. Ces sessions de formation seront accompagnées d’activités d’immersion dans les kiosques à café existants pour le volet pratique », explique l’Espace Pme. . (Source : alibreville.com)