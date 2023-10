Guinée: Siguiri_ Un dealer de drogue appréhendé - Les précisions du procureur

Siguiri est l'une des préfectures où la violence et l'insécurité sont le plus notoire. Mardi dernier à Fatoya dans la sous préfecture de Kintinian, de la drogue conditionné en bloc d'une mesure d'environ deux kilogrammes a été saisie sur un jeune handicapé non fiché par les services judiciaires selon le procureur Amadou Kindy Baldé mais qui n'et pas à ses premiers impairs selon la jeunesse des lieux.

Contacté et joint au téléphone ce vendredi, le procureur Amadou Kindy Baldé a estimé que devant l'escalade de l'insécurité dans la préfecture, le 26 septembre dernier une réunion préfectorale des forces de défense et de sécurité a permis de mettre des digues et des propositions en branle pour tenter de reprendre du poil de la bête.

Et en croire le magistrat les résultats ont vite suivi.

Amadou Kindy Baldé parle depuis cette période d'une dizaine de cas où les mis en cause ont été épinglés avec comme exemple des détenteurs illégaux d'armes TT30 avec la boite chargeur de 5 munitions, d'autres auteurs d'attaque à main armée seraient aussi passés aux aveux.

De même, l'attaque perpétrée à Bouré gare sur un orpailleur le 10 octobre dernier a connu aussi des améliorations puisque l'un des auteurs aurait été épinglé même si le procureur n'a pas voulu dévoiler son nom.

Le procureur a rappelé que le handicap du sieur n'est pas une cause d'exemption des peines et a rappelé que la drogue saisie est destinée à l'incinération rappelant que rien que pour l'année 2022 un peu moins de 2000 kg de drogue a été incinéré en deux dates soit 600Kgen février et 1200 le 15 juillet.