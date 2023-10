Angola: La ministre de l'Administration Publique pour le renforcement de la supervision des travaux du PIIM

Luanda — La ministre de l'Administration Publique, Travail et Sécurité Sociale, Teresa Rodrigues Dias, a défendu vendredi, à Luanda, le renforcement des mécanismes de contrôle et de supervision des travaux du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), à travers l'application des règles et principes des marchés publics.

Intervenant à l'ouverture du séminaire sur les pratiques de passation des marchés publics pour les gestionnaires du PIIM, Teresa Rodrigues Dias a déclaré qu'il était également important d'allouer des ressources dans les municipalités en vue d'atteindre les objectifs fixés dans le PIIM.

Selon la ministre, pour garantir la transparence et l'équité dans les actions des entités publiques et dans la gestion et l'allocation des ressources publiques, à l'initiative de l'Exécutif, l'Assemblée nationale a approuvé la Loi n° 41/20 du 23 septembre, Loi sur les contrats publics.

Teresa Rodrigues Dias a souligné que les procédures de passation des marchés publics doivent rester liées aux règles et principes fondamentaux énoncés dans la loi susmentionnée, comme c'est le cas des principes de légalité, de proportionnalité, de la bonne foi et de responsabilité.

Elle a expliqué que, dans le cadre de la mise en oeuvre du PIIM, les marchés publics constituent un instrument d'une importance capitale, tant pour garantir le respect des bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise dans la formation et l'exécution des marchés publics que pour contrôler et responsabiliser les parties impliquées dans les relations contractuelles.

La ministre a conseillé aux gestionnaires du PIIM de promouvoir, auprès des entités compétentes, la responsabilisation des entreprises qui, au niveau national, ne respectent pas leurs obligations légales et contractuelles, assumées dans le cadre de la matérialisation de ce programme.

Selon la dirigeante, les organismes chargés de contrôler et de superviser ces travaux publics doivent renforcer les mécanismes et le suivi de ceux-ci, en rendant publics tous les cas qui démontrent la non-conformité légale, afin que la société puisse bénéficier des services de ce programme, pouvant percevoir l'engagement scrupuleux de l'Exécutif dans ce programme, en vue d'améliorer leurs conditions de vie.

La ministre a rappelé que, le 27 juin 2019, le Président de la République a présenté le Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM) et a esquissé plus qu'un plan : il a exposé les lignes directrices en vue de transformer positivement la vie dans les municipalités, en appliquant le slogan : « La vie se fait dans les municipalités ».

Elle a ajouté que pour son opérationnalisation au niveau national, en vue d'assurer l'alignement des orientations stratégiques, la Commission interministérielle de coordination du PIIM a été créée par arrêté présidentiel n° 62/20 du 24 avril.

Selon Teresa Dias, il s'agissait d'un programme ambitieux et vaste à fort impact économique et social, qui comprenait initialement 1.749 projets répartis dans les 164 municipalités du pays et qui a permis la construction et l'équipement de nombreuses infrastructures et la réhabilitation d'autres.

Parmi les infrastructures, a-t-elle poursuivi, figurent les routes, les écoles, les hôpitaux, les commissariats de police, les réseaux d'électricité, d'eau, entre autres, qui garantissent et garantiront à l'avenir la fourniture de services de base aux citoyens et un plus grand développement des communautés.

Selon la ministre, le PIIM a généré de nombreux emplois qui, bien que temporaires, contribuent à réduire le niveau de chômage dans le pays, à former techniquement et professionnellement les travailleurs, ainsi qu'à fournir des sources de revenus à différentes familles.

Elle a souligné que le PIIM a permis d'accroître l'autonomie des municipalités et l'augmentation progressive et systématique des mécanismes de suivi des projets qu'il intègre. HEMPPA/LUZ