Angola: L'exécutif renforce les actions de soutien aux personnes atteintes d'albinisme

Luanda — L'Exécutif angolais renforcera les actions visant à garder la dignité, le droit à la protection et l'intégration sociale des personnes atteintes d'albinisme, avec la mise en oeuvre, d'ici 2027, d'un plan de soutien à ce groupe.

Le Plan de protection des personnes atteintes d'albinisme 2023-2027 (PAPPA - 2027), dont le décret présidentiel a été publié dans le Journal Officiel, le 9 octobre, vise à créer les conditions pour la mise en oeuvre d'objectifs en faveur de tous les citoyens.

Le plan, dans le cadre des compétences et responsabilités du Conseil National de l'Action Sociale (CNAS), permettra également l'exécution de tâches sectorielles, en vue de soutenir, protéger et matérialiser les droits et intérêts légitimes des personnes atteintes d'albinisme et de leurs institutions représentatives.

En ce sens, les domaines de l'éducation, de la santé, de l'ordre et de la tranquillité publics, des transports, de la recherche et de la surveillance et des rapports sur les droits de l'homme ont été définis comme prioritaires, dans le cadre du soutien et de la protection des personnes atteintes d'albinisme.

Le PAPPA donne également la priorité aux actions dans les domaines de l'administration de la justice et de l'assistance aux victimes, de la législation, de l'enseignement supérieur, de la science, des technologies de l'information, du sport - inclusion sociale, de la culture, de la protection et de la sécurité sociales, de l'accessibilité au logement et au travail.

Afin d'atteindre les objectifs spécifiques, le plan a également défini des domaines d'intervention stratégiques qui soutiendront les secteurs prioritaires de soutien et de protection des personnes atteintes d'albinisme.

Cela implique un accès universel à l'assistance médicale et pharmaceutique, à l'éducation civique, la sensibilisation, à l'alphabétisation et à l'action sociale.

Le programme est évalué à quarante-sept milliards trois cent vingt-neuf millions deux cent quatre-vingt-treize mille quarante-neuf kwanzas. Il est conforme à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'Agenda 2030 des Nations Unies pour les objectifs de développement durable et au Plan d'action sur l'albinisme en Afrique.

L'albinisme est une maladie génétique caractérisée par l'absence totale ou partielle de mélanine (le pigment responsable de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux).

La principale cause de l'albinisme est l'altération génétique qui affecte la production de mélanine. EVC/OHA/LUZ