Ile Maurice: Six poètes mauriciens et rodriguais à La Réunion en décembre

Le spectacle Koktèl Fonnkèr revient. Ce rendez-vous annuel, qui se tient le premier samedi de décembre, est un échange poétique entre artistes venant de La Réunion, de Maurice, de Rodrigues et de Mayotte. Il est organisé pour réunir les îles autour des arts, de la parole et de la chanson. L'édition précédente avait été organisée en 2022 à Maurice au Caudan Arts Centre, portée par le grand poète mauricien Michel Ducasse en hommage à Dev Virahsawmy. Cette année, l'édition se tient à l'île de La Réunion au théâtre des Sables à l'Étang-Salé, le 9 décembre.

Le Koktèl Fonnkèr est signé l'agence Komkifo de l'île de La Réunion, avec le décor et la mise en scène assurés par le Mauricien Patrice Hoffman. Les kabarèr (animateurs) seront Karol Sidien et Michel Ducasse. Les fonnkèzers (poètes) de cette édition sont les frères Stelio et Julio Pierre-Louis, Casimir Stewelderson, le Penseur de Rodrigues, Lionel Lajwa de l'île Maurice, Solilokèr, Olivier Cadet et Maël comme poètes réunionnais, et pour les femmes, Zainab Soyfoo et Kelly Ang-Tine Hone de l'île Maurice, et Aska, Tigrindsel, Nelly Fontaine, Clémence Faveur, Lolita Monga et Mélanie Bourire.

La soirée sera un hommage à Dédé Lansor, un grand militant politique et culturel. De son vrai nom Paul-André Payet, le poète était aussi un enseignant engagé dans la valorisation et la transmission de la culture réunionnaise. Il était artiste, musicien, fonnkèzer, fondateur de Radio Pikan et un des piliers de l'association Ankraké.

Zakaria Mall, président de l'agence Komkile et directeur de l'agence Komkifo, travaille d'arrache-pied pour la bonne tenue de l'événement. Cette année, interdiction de slamer en français. Les poètes devront s'exprimer en kreol morisien ou créole réunionnais.