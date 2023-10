Ile Maurice: Des bennes bio pour désengorger Mare-Chicose

Vous avez sans doute remarqué ces bennes vertes (photo) installées près de certains supermarchés, poulaillers, restaurants ou centres commerciaux à travers l'île.

Ces sont des réceptacles pour les déchets organiques et qui agissent en même temps comme des composteurs. C'est la firme BiobiN Mauritius qui loue, entretient et veille au bon fonctionnement des BiobiNs. Leur contenu est ensuite tamisé et réutilisé et/ou vendu par le client et/ ou BiobiN Mauritius. Cette technologie est présente dans plus de 20 pays.

Premier bienfait de ce système de compostage semi-industriel et industriel : moins de déchets partent à Mare-Chicose et les stations de transfert. Car il faut savoir que près de 2 000 tonnes de ces déchets ont été déviées de Mare-Chicose depuis 2017 grâce à cette technologie. Deuxième avantage: la fermeture hermétique de ces BiobiNs élimine la présence de mouches, vers, chiens (et chats) errants et autres rats autour des poubelles ou déchets jetés dans la nature. Elle évite bien sûr aussi les odeurs et la pollution de l'air.

Les plus gros clients de BiobiN sont les producteurs de viande et de volaille qui rejettent des tonnes de carcasses et restes d'animaux chaque année. Les centres commerciaux et «mixed-use buildings» utilisent aussi BiobiN pour se débarrasser des déchets organiques qui, autrement, finiraient à Mare-Chicose.

Julien Rambert, un des directeurs de BiobiN Mauritius, nous parle de la performance de l'entreprise depuis sa création en 2017 et des perspectives de croissance : «Avec l'éveil de la conscience environnementale, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Tipa Tipa nou alé.» Et que pense-t-il du fait que presque 70 % de déchets qui saturent Mare-Chicose sont organiques ? «Dans un petit pays comme le nôtre, un pays importateur de 'zis tou' (surtout de nourriture), dans un pays où les sols sont parmi les plus détruits du monde, c'est simplement illogique, pour ne pas dire aberrant, que les déchets organiques ne soient pas valorisés en compost. Et je ne parle même pas des cancers dus aux pesticides, herbicides et autres fongicides.»

Julien Rambert rappelle que la benne BiobiN a été inventée en Australie en 1999 pour faire face au besoin de se débarrasser de millions de cadavres de volailles à la suite de l'épizootie de Newcastle Disease. «Les autorités australiennes avaient interdit l'incinération et l'inhumation de ces cadavres, car la pollution atmosphérique et les eaux usées qui résultaient de ces pratiques était trop grande.»