Tunisie-Italie | Sécurité alimentaire - Appels à renforcer la coopération entre les deux pays face à la rareté des ressources en eau

La Tunisie subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques impactant fortement ses ressources en eau et partant, sa récolte céréalière, a déclaré, vendredi, le ministre de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, au terme du Forum tuniso-italien sur la sécurité alimentaire, tenu les 19 et 20 octobre 2023, à Tunis.

« Le déficit pluviométrique qu'accuse le pays depuis plusieurs années a causé une forte détérioration de ses ressources en eau et de sa récolte de céréales pour 2023, à 0,3 million de tonnes contre une moyenne de l'ordre de 1,2 à 1,5 million de tonnes », a rappelé le ministre.

Par ailleurs, les températures ayant frôlé les 50 degrés pendant l'été 2023 dans plusieurs régions du pays, ont été derrière un phénomène d'évaporation des eaux de surface atteignant 900 mille de m3/jour, compliquant davantage la situation hydrique dans le pays.

Face à cette situation, le ministre de l'Agriculture a insisté sur l'importance de renforcer la coopération tuniso-italienne dans le secteur de l'eau, de favoriser l'échange d'expériences, d'expertises et de technologies à même de permettre une meilleure gestion de cette ressource vitale, de préserver le secteur agricole et de renforcer la sécurité alimentaire.

%

« Le Forum tuniso-italien sur la sécurité alimentaire a permis d'échanger les points de vue sur nombre de secteurs vitaux », a lancé le ministre de l'Agriculture, formulant le souhait de voir les conclusions de ce forum traduites en actions dans les plus brefs délais.

De son côté, le ministre italien de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et des forêts, Francesco Lollobrigida, a souligné que les deux journées du Forum tuniso-italien sur la sécurité alimentaire (19 et 20 octobre 2023) ont permis de dégager les synergies possibles entre les secteurs agricoles des deux pays.

Il a déclaré que son pays est prédisposé à mettre à la disposition de la Tunisie, son expérience en matière d'agriculture de précision, d'irrigation intelligente, d'amélioration génétique des fourrages, pour qu'elle puisse faire face au défi majeur relatif à la rareté de l'eau.

Intervenant à cette occasion, le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Antonio Tajani a insisté sur le fait que la coopération entre la Tunisie et l'Italie « est globale et ne peut pas être réduite au volet relatif à l'immigration ».

Tajani estime que le Forum tuniso-italien sur la sécurité alimentaire « n'est que le début d'une coopération importante entre les deux pays dans le domaine de la sécurité alimentaire », faisant remarquer que cette coopération couvrira le renforcement de la résilience du secteur agricole face aux changements climatiques, le développement de la recherche-développement dans ce secteur, le transfert technologique ainsi que l'encouragement des investissements mutuels dans ces domaines...

D'après le ministre italien, « il est impératif d'impliquer les secteurs privés des deux pays dans les efforts visant à atteindre une meilleure résilience agricole face aux changements climatiques ».