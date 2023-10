Tunisie: Journées d'étude tuniso-française sur les « Problématiques de l'archivage audiovisuel » les 23 et 24 octobre à Tunis

TUNIS — Des journées d'étude sur les « Problématiques de l'archivage audiovisuel : regards croisés Tunisie/France » auront lieu les 23 et 24 octobre 2023 à Tunis. La cartographie des acteurs de l'archivage audiovisuel en Tunisie, l'état des lieux des besoins de formation et les dispositifs de coopération et de formation entre la Tunisie et la France sont au programme.

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des activités de la chaire UNESCO « Les Archives au service des Nations et des Sociétés africaines » et la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel célébrée le 27 octobre de chaque année.

Ces Journées sont coorganisées par l'Institut supérieur de documentation de Tunis, les Archives nationales de Tunisie (ANT) et la Bibliothèque nationale de Tunisie (BnT) et l'École nationale des Chartes (France) qui est membre de l'Université PSL (Paris Sciences & Lettres). Outre les représentants des institutions partenaires, ces journées verront la participation de ceux des Archives de la télévision tunisienne (ATT), de la Cinémathèque Tunisienne, de l'Institut supérieur de documentation (ISD), de la Bibliothèque nationale de France (BnF), du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC, France) et de l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

Le programme de cette manifestation, prévue dans divers lieux (ISD, BNT, ANT), est publié sur le site de l'École nationale des Chartes (France)- Université PSL (Paris Sciences & Lettres). Il est consultable en cliquant sur le lien suivant : https://www.chartes.psl.eu/sites/default/files/atoms/files/progr-tunis-ansa-2023.pdf

Selon le site de l'Unesco, "première du genre axée sur la discipline archivistique, la chaire UNESCO « Les Archives au service des nations et des sociétés africaines » a été lancée en mars 2023 en partenariat avec l'École nationale des chartes (France). L'objectif du programme UNITWIN (University Twinning and Networking Programme) /Chaires UNESCO est de promouvoir la coopération internationale interuniversitaire et un réseau de connaissances afin d'améliorer le travail dans les domaines prioritaires clés de l'UNESCO. Depuis sa création en 1992, le programme a impliqué plus de 950 institutions dans 110 pays.

Les Archives au service des nations et des sociétés africaines relèveront les défis actuels de l'accès aux archives et de leur préservation en Afrique, en offrant une formation en archivistique aux institutions partenaires africaines et en promouvant l'accès au patrimoine et la sensibilisation des réseaux africains.

En 2005, l'UNESCO a déclaré le 27 octobre Journée mondiale du patrimoine audiovisuel (WDAH). Cette journée mondiale est l'occasion de sensibiliser à la nécessité de prendre des mesures urgentes et de reconnaître les documents audiovisuels comme un patrimoine inestimable.

La contribution de l'UNESCO au patrimoine audiovisuel comprend la création de rapports et de publications axés sur la préservation de l'audiovisuel, ainsi qu'un travail de terrain soutenant les efforts de conservation de l'audiovisuel dans le monde entier.

« Le patrimoine documentaire mondial appartient à tous, doit être entièrement préservé et protégé pour tous et, en tenant compte des coutumes et des pratiques culturelles, doit être accessible en permanence à tous sans entrave », indique l'Unesco.

La Journée mondiale du patrimoine audiovisuel 2023 sera célébrée le 27 octobre sous le thème « Votre fenêtre sur le monde ». Cette célébration est une initiative clé de l'UNESCO et du Conseil de coordination des associations d'archives audiovisuelles (CCAAA) pour honorer les professionnels de la préservation audiovisuelle et les institutions qui sauvegardent notre patrimoine pour les générations futures.

La Journée commémore l'adoption en 1980 par la 21ème Conférence générale de l'UNESCO de la Recommandation pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement. Elle offre aux États membres de l'organisation onusienne, l'occasion d'évaluer leurs performances en ce qui concerne la mise en oeuvre de la recommandation de 2015 concernant la préservation et l'accès au patrimoine documentaire, y compris sous forme numérique.