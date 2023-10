Tanzanie/Egypte: LAF - Simba et Al Ahly assurent le spectacle en match d'ouverture

La nouvelle compétition de la CAF, la Ligue africaine de football, a démarré ce vendredi 20 octobre avec un premier match à rebondissements entre Simba et Al Ahly (2-2). Du spectacle qui promet pour la suite des quarts de finale ce week-end.

C'est au terme d'une cérémonie d'ouverture digne de la Coupe d'Afrique des nations que le nouveau bébé de la CAF a été baptisé ce vendredi sur la pelouse du stade Benjamin-Mkapa de Dar es Salam. Patrice Motsepe était bien là pour assister au lancement de son projet en compagnie de Gianni Infantino, président de la Fifa.

Le président de la CAf avait promis des matches de haut niveau, le must du foot africain des clubs, pour cette rencontre inaugurale, difficile de le démentir. Le Simba Sc et Al Ahly ont en effet offert du beau spectacle pour la première de cette Ligue africaine de football. Des buts, du suspense, des rebondissements, tout ce dont rêvent la CAF et les supporters (60 000 à Benjamain-Mkapa).

Le Marocain Reda Slim dans l'histoire

Le champion en titre de la Ligue des champions a longtemps cru que la rencontre serait une formalité pour lui, tellement il a dominé le début du match se permettant de manquer même de grosses occasions par Percy tau, notamment. C'est grâce à un but de Reda Slim, arrivé cet été des FAR de Rabat que les Égyptiens ont ouvert le score juste avant la mi-temps (45+1). Le joueur, acheté à deux millions d'euros, devient à jamais le premier buteur de l'histoire de la Ligue africaine de football.

Craved his name in gold ✨Reda Selim is the 1️⃣st goal scorer in #AFL history 🫡#CAF | #FIFA pic.twitter.com/ZgwscsYNwy-- African Football League (@afl_africa) October 20, 2023

C'est au retour des vestiaires que les Tanzaniens, galvanisés par leur public, et sans doute par la baisse de régime d'Al Ahly, vont réagir de manière spectaculaire. Le défenseur Denis Kibu égalise ainsi d'une tête rageuse (53e), avant que Sadio Kanoute ne donne l'avantage aux siens à l'heure de jeu (60e) dans une ambiance de folie.

Les Égyptiens ne mettront pas longtemps pour réagir, avec une égalisation bienvenue (63e) par Kahraba, passeur sur le premier but.

Des buts, du spectacle, un scénario qui a ravi les dirigeants de la CAF à en juger les sourires à la tribune officielle.

Le match retour est prévu mardi prochain, 24 octobre, au Caire. De quoi saliver déjà...

Le programme de la Ligue africaine de football (Heure en TU)

Quarts de finale aller

Vendredi 20 octobre

Simba SC (Tanzanie) - Al Ahly (Egypte) 2-2

Samedi 21 octobre :

15h30 Atlético Petroleos de Luanda (Angola) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Dimanche 22 octobre :

15h TP Mazembe (RD Congo )- Espérance de Tunis (Tunisie)

18h Enyimba FC (Nigeria) - Wydad Athletic Club (Maroc)

Quarts de finale retour

Mardi 24 octobre

Al Ahly (Egypte) - Simba SC (Tanzanie)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud - Atlético Petroleos de Luanda (Angola)

Mercredi 25 octobre

Espérance de Tunis (Tunisie) - TP Mazembe (RD Congo)

Wydad Athletic Club (Maroc) - Enyimba FC (Nigeria)

Demi-finales (Aller 29/10 ; Retour 01/11)

Enyimba FC ou Wydad Athletic Club - TP Mazembe ou Espérance de Tunis

(Simba SC-Al Ahly) - Atlético Petroleos de Luanda-Mamelodi Sundowns

Finale (Aller 05/11 ; Retour 11/11)