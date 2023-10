Nigeria: L'économie locale nigériane durement touchée par la chute du naira

Mal Nisy est une entreprise nigériane spécialisée dans la conception et la production de sacs et d'accessoires faits main, avec une variété de tissus imprimés et de cuir. Au moins 80% des matériaux utilisés pour la production de ces sacs sont importés. Avec le taux de change du dollar actuel, l'entreprise arrive à peine à joindre les deux bouts pour assurer sa production.

"La situation n'est pas facile et je vous le dis et je suis certain que toute autre personne qui est fabricant ou qui doit importer ses matériaux de l'extérieur du pays ressent la douleur, explique Nneamaka Nwosisi PDG de Mak Nisy. Nous n'avons pas accès aux devises étrangères, on gagne de l'argent en naira et il faut aller au marché noir pour acheter des devises étrangères."

L'écart de taux de change sur le marché parallèle est large par rapport au taux officiel de la Banque centrale du Nigeria. Comme Nneamaka Nwosisi, la plupart des importateurs nigérians et propriétaires de petites et moyennes entreprises n'ont pas accès aux dollars au taux officiel. Cela a rendu difficile pour les importateurs de marchandises et de matières premières d'expédier des marchandises au Nigeria. De nombreuses femmes du marché et commerçants vous diront que les prix des produits sont élevés à cause du dollar.

"À mesure que le taux du dollar augmente, ça devient difficile, explique Ida James, vendeur dans le marché de Gwarimpa, à la périphérie d'Abuja. Si vous voulez payer les frais de scolarité de vos enfants qui sont à l'étranger, vous ne pourrez pas. Et si vous voulez acheter des dollars, ils vous donneront un taux différent, c'est pourquoi les prix des choses continuent d'augmenter."

%

Non loin de sa table, se trouve la boutique de Hassan, un importateur de riz. Pour lui aussi, le dollar américain est aujourd'hui la principale cause du coût élevé des produits au Nigeria.

"Au Nigeria, nous utilisons le naira, mais nous parlons toujours de dollars, se lamente le commerçant. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. La plupart des marchandises qui viennent de l'extérieur du Nigeria sont importées avec des dollars, comme ce riz et la plupart des choses que nous avons dans ce magasin."

La monnaie nigériane a chuté régulièrement par rapport au dollar américain entre 2015 et mars 2017 et a atteint aujourd'hui un niveau record à plus de N1000 pour un dollar.

La situation actuelle au Nigéria est due à la rareté du dollar américain au taux de change officiel. La banque centrale du Nigeria veut intervenir sur le marché des changes du pays pour accroître la liquidité pour résoudre la crise de la dévaluation du naira.

"Cela pourrait aider à stabiliser la situation pendant une période limitée, admet l'économiste Isa Abdullahi, mais à long terme, si le gouvernement n'arrive pas à gérer la situation, ça va revenir à sa position normale ancienne. Donc, pour que nous puissions parier sur une stabilité certaine, nous devons impliquer tout le monde dans le travail. Nos jeunes doivent trouver un emploi et nous devons soutenir notre propre économie en utilisant les ressources nationales dont nous disposons."

Autre groupe touché par la crise actuelle, les startups nigérianes qui lèvent généralement des fonds en dollars et génèrent des revenus en nairas. Ils disent que la dépréciation de la monnaie a entraîné de fortes augmentations des coûts des serveurs et des logiciels alors que leurs revenus restent faibles en dollars.