Sénégal: BRVM - Plus de 2,600 milliards FCFA de transactions enregistrés ce 20 octobre 2023.

Après sept journées consécutives de faibles transactions, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a renoué avec les fortes valeurs transigées avec plus de 2,600 milliards de FCFA enregistrés ce vendredi 20 octobre 2023.

En effet, au terme de la séance de cotation de ce jour, la valeur des transactions s'est établie à 2,621 milliards de FCFA contre 445,425 millions de FCFA la veille. A l'origine de cette forte hausse, il y a une valeur transigée de 1,720 milliard de FCFA au niveau du compartiment obligataire avec notamment l'achat de 200 002 obligations PAD 6,60% 2020-2027 au cours de 8 040 FCFA l'obligation, soit une valeur totale de 1,648 milliard de FCFA.

Concernant les autres activités du marché, on note une baisse de 14,602 milliards de la capitalisation boursière du marché des actions qui passe de 7819,276 milliards de FCFA le jeudi 19 octobre à 7804,674 milliards de FCFA ce vendredi 20 octobre 2023.

Celle du marché obligataire est toujours en baisse, se situant à 10 146,087 milliards de FCFA contre 10 163,201 milliards de FCFA le 19 octobre (-17,114 milliards de FCFA).

Concernant les indices, on note une situation contrastée. L 'indice composite (l'indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,19% à 209,79 points contre 210,18 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a enregistré une baisse de 0,23% à 105,48 points contre 105,72 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige ((indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a progressé de 0,35% à 101,67 points contre 101,32 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 800 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,72% à 635 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 3,00% à 16 490 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 2,75% à 10 450 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 2,30% à 4 900 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Sénégal (moins 5,46% à 3 115 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 4,25% à 6 200 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 3,36% à 6 750 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 2,10% à 8 150 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,10% à 700 FCFA).