Madagascar: Basketball / Élite 8 - La GNBC et l'ASCUT font bonne impression

Le championnat de Madagascar N1A hommes entre dans sa phase 2, depuis hier. D'entrée, les grandes équipes ont annoncé la couleur.

Le championnat de Madagascar de basketball N1A hommes a débuté hier, au Palais des Sports Mahamasina et ce jusqu'au 29 octobre. Malgré le petit nombre de spectateurs venus pour supporter leurs équipes, l'ambiance est au rendez-vous avec l'entrée en lice de la Gendarmerie nationale basketball club qui a surclassé BCB de Boeny, sur le score de 83 à 52. Avec un Elly Randriamampionona, très brillant et en pleine démonstration avec ses belles performances au Shanghai World Tour de basketball 3x3, le weekend dernier, les basketteurs de la Gendarmerie nationale ont dominé le débat du début jusqu'à la fin de la rencontre. « Avec leur démonstration de ce jour (hier), les basketteurs de la GNBC figurent parmi les prétendants au titre final.

Par rapport à la conférence Ouest, jouée au mois de mai passé, les éléments de la GNBC ont mûri techniquement et physiquement. Je pense qu'ils iront loin, et gagner le titre national cette année est largement à leur portée », confie Jaquelin Tefiaritiana, supporteur de la GNBC. À l'issue de ce match, Fabrice Mandimbison a été élu MVP avec ses 14 points, 11 rebonds et 18 passes décisives. Les joueurs de BCB ont essayé de résister, mais seulement durant le premier quart temps. « Nos joueurs ont montré des jeux plus convaincants, durant les premier et deuxième quarts temps, en tenant tête aux basketteurs de la GNBC. à partir du troisième quart- temps, ils ont baissé en régime. La GNBC en a profité pour creuser l'écart et s'imposer sans problème », confie Saïd Franklin Masimanana, supporteur de la BCB de Boeny.

Démonstration de force

L'entrée en lice du champion en titre, le Club omnisport de la Police nationale (Cospn) a été très attendu et ses joueurs n'ont pas déçu leurs supporteurs. Le Cospn a battu MBC d'Atsinanana sur le score de 93-50. Marco Rakotovao a été élu MVP avec ses 19 points, 4 rebonds et 4 passes décisives. Pour son entrée en lice, l'Association sportive de la commune urbaine de Toamasina (Ascut) a dominé facilement l'AS Fanalamanga d'Alaotra-Mangoro, sur le score de 97-50. Et ce, grâce une démonstration de force et une maitrise parfaite du jeu par les protégés de Richard Rabearison, coach de l'équipe. Pour cette première journée du championnat national, les grandes équipes ont fait bonne impression. Avec l'allure où vont les choses, quatre équipes se dirigent vers les quarts de finale s'ils continuent dans leurs bonnes prestations, en l'occurrence Cospn d'Analamanga, Ascut d'Atsinanana, GNBC d'Analamanga et TGBC de Betsiboka, jusqu'à preuve du contraire.

Résultats du 19 octobre

TGBC de Betsiboka 69-67 SBC de Vakinankaratra

GNBC d'Analamanga 83-52 BCB de Boeny

Ascut d'Atsinanana 97- 50 AS de Fanalamanga

Cospn d'Analamanga 93-50 MBC d'Atsinanana