Madagascar: Andry Rajoelina - « Seule la paix garantit le développement du pays »

Le candidat numéro trois a fait hier soir une émission télévisée pour faire un appel à l'apaisement. Il fustige entre-temps la manifestation du collectif des candidats.

Le candidat numéro trois s'est exprimé hier soir sur sa chaîne de télévision hier pour donner son point de vue sur la conjoncture politique actuelle. Il lance un appel à tous de se respecter et de respecter les institutions pour l'apaisement et pour la marche du pays vers le développement. Il stipule qu'on ne pourra jamais atteindre l'objectif de développement s'il y a toujours ceux qui ne voient que leurs intérêts personnels et veulent utiliser la population pour déstabiliser l'ordre public. Le mouvement actuel du collectif des candidats n'a pas lieu d'être selon Andry Rajoelina.

Pour lui, les revendications des onze sont totalement infondées. Il prend exemple sur la demande de restructuration de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) et de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) qui ne pourront pas se faire, vu la période cruciale que vit le pays en ce moment. « La demande de restructuration de la Ceni est une chose absurde. Si on ne fait plus confiance en les institutions, sur qui va-t-on pouvoir se reposer « , fustige-t-il. Le patron du TGV déplore aussi la manière des onze candidats de déstabiliser délibérément l'ordre public, les incitations à la haine et les dénigrements ainsi que la discrimination.

Conscientisation

Il insiste sur le fait que ses adversaires ne sont pas sérieux et prennent la vie du pays comme un jeu d'enfant surtout en le traitant de « vazaha » (étranger) qui ne fait qu'attiser la haine au niveau de la population. La campagne de dénigrement perpétrée par le collectif va empirer la situation s'ils n'arrêtent pas tout de suite. « Je fais appel à toutes les forces vives du pays et à tout le peuple de se respecter et de respecter les institutions. C'est la seule façon de pouvoir vivre en paix et seule cette paix peut assurer le développement de Madagascar, notre cher pays, » s'exclame Andry Rajoelina, hier dans la soirée. Un appel pour conscientiser l'ensemble de la société.

C'est la teneur du discours du candidat numéro trois hier. Il fustige les agissements violents de certains candidats qui causent des dégâts matériels et autres préjudices. Il prend exemple sur le fait que le véhicule blindé de l'ancien président Marc Ravalomanana ait percuté une concitoyenne et conduit à sa mort. Pour lui, c'est une chose impardonnable. Il réitère le fait que Madagascar est le seul pays au monde dont le président en exercice qui veut se présenter à sa propre succession doit impérativement démissionner pour pouvoir le faire.

Cela est fait pour préserver la démocratie et l'alternance démocratique. « Les violences suffisent, il est maintenant temps de se concentrer sur l'élection qui approche à grands pas », explique-t-il. Il insiste pour dire que Madagascar est un pays démocratique et les élections pourront garantir la stabilité du pays. Vers la fin de son discours, le patron du TGV exprime ses vifs remerciements au peuple qui lui prouve chaque jour son amour et il promet le développement du pays. D'après Andry Rajoelina, il va faire un discours chaque soir à 19 heures 30 pour donner des informations nécessaires à la population.