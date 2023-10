Madagascar: Les infixes du Fihavanana

« Vonkazoanala » est le nom d'un groupe qui s'est efforcé de décortiquer des concepts qui imprègnent notre phraséologie, ce qui est déjà une manière de Culture : «Henamaso» (Foi & Justice, 2011), «Marimaritra iraisana» (Foi & Justice, 2013), «Fihavanana» (Foi & Justice, 2015). Rakotomalala Olivier, Randrenjatovo Harvel Bienvenue, Ranorosoamanandraibe Lantoarisata, Razanamahasoa Jeannette, Razanatsimba Arsène et Urfer Sylvain, avaient ainsi signé l'opus sur « Le Fihavanana en quête de renouveau ».

Il est remarquable qu'en dépit d'un effort de bilinguisme (de type Jean-Joseph Rabearivelo chez lequel cependant le talent dans les deux langues complexifie la distinction du thème et de la version), les auteurs aient choisi de ne pas traduire les composantes supposées du Fihavanana : « Fifankantiavana » (réciprocité des sentiments amicaux), « Fifanajana » (respect mutuel), « Fifandeferana » (NDLR : tolérance réciproque), « Fifampitokisana » (confiance mutuelle).

La construction étymologique de ces quatre mots s'articule autour de l'infixe « IF », inséré pour imprimer au mot initial un mouvement interne de va-et-vient pendulaire. Comme un calibre horloger, « IF » oscille de l'un à l'autre, de l'autre vers l'un, et nourrit sa réserve de marche de leur bienveillance réciproque. Tourbillon complexe dont seule la patine du temps a pu ajuster subtilement le mécanisme social délicat.

Associer le « fotoan-gasy », approximatif, à la précision horlogère n'est absurde que si on ignore la philosophie des premiers garde-temps, retrouvée par une manufacture comme MeisterSinger : une aiguille unique pour l'heure essentielle, sans le stress des minutes ni la frénésie de secondes inutiles. Paradoxe de l'antique et du très moderne qui ouvre des perspectives, sollicite l'imagination et invite à l'inventivité.

Le pessimisme final des auteurs invite à une redéfinition du Fihavanana, qui serait menacé d'obsolescence. A force d'incantations, machinales ou dévoyées, par paresse ou machiavélisme, le Fihavanana ne fait plus Mantra. Pourtant, le mot-concept n'a pas tout perdu de son aura et c'est encore de cette force du Verbe qu'il nous faudra réinventer le Fihavanana, en renouant avec l'ingéniosité des Ntaolo, autre mot mantraïque.

Ampiasaina ny fihavanana handaminan-draharaha, hamono afo ary hampitony lolom-po. Fa efa nahodin'ny fiaraha-monina ankehitriny izy ka tsy ampy fitaovana intsony hoenti-mandamina ny hery mifanandrina ao. Tsy maintsy endahina aminy ny ravaka nanamasinana azy ka nampihataka azy tamin'ny zava-misy, raha tiana hahavita mampiombona ny fiarahamonina maoderina izy. Ny ohabolana manindrahindra azy dia famonoana afo nahomby tokoa taloha, saingy efa lasan-ko antsoantso fotsiny sisa ireny rehefa misy fifandirana mafimafy amin'izao andro izao. Fitaovana mampirindra ny fiarahamonina ny fihavanana saingy tsy tafahoatra mihitsy ny fifandraisan'ny tsirairay sy ny fifandraisana ara-barotra ho an'ny vondrona kelikely. Noho izany dia tsy haharakotra ny sehatra politika sy ekonomika na oviana na oviana izy noho ny zavatra andrasana amin'ireo mihoatra lavitra ny faritry ny mety ho vitany. Izany angamba no azo hanazavana ny tsy nahombiazan'ny fampihavanam-pirenena izay nafototra tamina hevitra sy tanjona tsy niombonana. Famonoana tsotra izao ny fihavanana ny fampandehanana azy hanefa iraka tsy niomanany ka manaisotra aminy ny maha soatoavina fiandry azy (pages 30-31).

On compte sur le fihavanana pour arrondir les angles, éteindre les embrasements et apaiser les rancoeurs. Or, le fihavanana, tel qu'il est récupéré dans la société moderne, n'est pas équipé pour réguler les rapports de force qui s'y jouent. Il faut le dépouiller des ornements qui l'ont sacralisé et détaché des réalités pour qu'il puisse pleinement assumer un rôle fédérateur dans la société moderne. Les proverbes qui l'encensent sont des pare-feu qui ont bien fonctionné autrefois, mais qui n'ont plus qu'un effet incantatoire dans le contexte actuel d'antagonismes renforcés.

Outil de régulation sociale, le fihavanana n'a jamais dépassé les frontières des relations interpersonnelles et marchandes dans la limite des groupes resreints. Aussi ne peut-il prétendre couvrir des dimensions politiques et économiques dont les enjeux dépassent les limites de ses compétences. Peut-être trouvera-t-on là l'explication d'une réconciliation nationale non aboutie parce que basée sur une compréhension et sur des objectifs non consensuels. Donner au fihavanana des missions pour lesquelles il n'est pas préparé revient à le tuer, en le disqualifiant comme valeur refuge (pages 32-33).