Madagascar: Intempéries - Deux cyclones prévus sur les côtes

La saison cyclonique 2023-2024 pourrait être plus calme. La direction générale de la Météorologie invite cependant à la vigilance.

Appel à la vigilance. Deux ou inférieurs à deux cyclones pourraient atterrir sur Madagascar et près de quatre ou inférieurs à quatre pourraient l'intéresser, durant la saison cyclonique 2023-2024. Cette saison s'annonce proche ou inférieure à la moyenne climatologique, selon les perspectives climatiques de la saison 2023-2024, présentées, hier, par la direction générale de la Météorologie. C'était durant le Forum sur les perspectives climatiques de Madagascar de la prochaine saison chaude et humide qui s'est tenu à l'hôtel Carlton Anosy. La valeur climatologique du nombre de systèmes qui intéressent Madagascar par saison est de quatre, tandis que le nombre de systèmes qui atterrissent sur les côtes malgaches est de deux, selon la direction générale de la Météorologie.

« Le phénomène El Nino va s'enclencher. Il va influencer l'activité cyclonique. Dans l'océan Indien, la saison cyclonique est souvent plus calme, lorsqu'il y a El Nino », indique le directeur général de la Météorologie, le Dr Nirivololona Raholijao. Elle invite à la vigilance. « Avec le dérèglement climatique, les cyclones sont de plus en plus intenses. Ainsi, il suffit d'un seul cyclone intense pour causer des dégâts considérables. Il faut, de ce fait, être vigilant pour éviter de lourds dégâts. La raison de ce forum est, d'ailleurs, d'informer tout le monde pour que des préparations pour la saison cyclonique à venir soient mises en oeuvre dès à présent », enchaine-t-elle.

%

Gestion des risques

La saison cyclonique pourrait commencer un peu tard. L'activité cyclonique devrait, surtout, se concentrer pendant la deuxième moitié de la saison (ndlr : entre le mois de janvier et le mois d'avril), si cette saison s'étend, officiellement, du 15 novembre au 30 avril, dans le bassin Sud-ouest de l'océan Indien. Aucune zone d'activité particulière n'est privilégiée, donc on pourrait s'attendre à des systèmes provenant tout aussi bien de l'océan Indien que du Canal de Mozambique. Chaque année, Madagascar est frappé par cette catastrophe naturelle. Les effets sont souvent désastreux.

Au début de cette année, après le passage du cyclone Cheneso, une vingtaine de personnes sont décédées, des dizaines de milliers de personnes ont été déplacés et sinistrés avec plusieurs milliers d'hectares de rizières inondés dans les régions Analamanga, Analanjirofo, Boeny et de Sofia, selon les données officielles du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Plusieurs mois plus tard, des villages ravagés par des cyclones ne se sont pas encore relevés.