Madagascar: Collectif des candidats - La marche pacifique tourne court

La manifestation dans les rues initiée par les onze candidats du collectif se poursuit malgré la lettre de la préfecture de la ville d'Antananarivo. Néanmoins, les éléments de Forces de l'ordre étaient présents en nombre hier dans la matinée du côté de Bel'Air, attendant de pied ferme les manifestants qui ont prévu de commencer la marche pacifique du jour à cet endroit.

Au vu de la présence des forces, les candidats et leurs partisans ont délocalisé la manifestation et débuté la marche à Antsakaviro, en passant par Ambanidia pour terminer à Manakambahiny. Arrivés à ce dernier point, les candidats se sont exprimés tour à tour. Chose qui n'a pas duré avec l'arrivée des éléments des Forces de l'ordre, venus disperser la foule. Selon le chef de la gendarmerie présent sur place, ils ne font qu'exécuter la décision préfectorale de la veille stipulant l'interdiction de manifester sur les voies publiques sans autorisation au préalable. La dispersion s'est faite dans le calme sans que les gaz lacrymogènes n'aient été utilisés mais les candidats n'ont par contre pas pu donner leurs consignes aux partisans pour la suite de la marche pacifique et de la manifestation en général.

Répressions

Le candidat Tahina Razafinjoelina du « Firaisankinan'ny Tia Tanindrazana » (FTT) déplore quand même les violences que les 11 candidats considèrent comme gratuites venant des éléments de Force de l'ordre sur les manifestants et les provocations incessantes des pro-orange. Il insiste sur le fait que ces derniers ne respectent personne et il y en a même ceux qui ont jeté des bouteilles contenant de l'urine sur les manifestants issus du collectif des candidats. Le candidat Razafinjoelina fait aussi allusion à la présence des Forces de défense et de sécurité en masse au domicile de Marc Ravalomanana jeudi dans la soirée pour essayer d'appréhender le chauffeur de ce dernier pour une raison infondée.

%

Pour rappel, lors de la marche pacifique d'Andavamamba, quelques personnes ont voulu saccager la voiture du patron du TIM avant que son chauffeur ne fonce dans le tas pour se sortir du bourbier, occasionnant par la suite un accident qui aurait entraîné la mort d'une personne selon les partisans orange. Situation réfutée catégoriquement par le collectif des candidats. Ravo Andriantsalama Pour ce jour, le collectif des candidats projette de terminer la marche au coliseum Antsonjombe. Plusieurs points de départ sont quand même organisés pour les manifestants.

De son côté, Andry Rajoelina dénigre le mouvement des onze candidats en disant que leurs revendications ne vont pas aider pour préserver l'apaisement et continue de fustiger la marche pacifique qui, pour lui n'est que déstabilisation du quotien du peuple.