Madagascar: Environnement - La totalité des forêts menacée de disparition en 2050

Un danger imminent. Madagascar commence progressivement à perdre la surface de forêts disponibles.

D'après une constatation de La Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM), « la Grande Ile a déjà perdu plus de la moitié de ses forêts restantes ». Avec des activités humaines qui risquent toujours d'aggraver cette situation, Madagascar pourrait perdre la totalité de ses forêts d'ici 2050. Un chiffre très alarmant puisque les activités ne cessent d'augmenter. Les principales causes de cette dégradation de la forêt sont les feux de brousse, l'exploitation illicite ainsi que les autres activités ingérées. Une responsabilité de tous. La FAPBM annonce encore un autre chiffre plus inquiétant. « Environ 99 000 ha de forêts sont perdus tous les ans, essentiellement à cause du feu ». Pour inverser la situation, il faut pouvoir restaurer les forêts perdues à travers la reforestation et le reboisement. Des activités auxquelles chacun doit s'activer en commençant par ses alentours.

Restauration

De plus, le ministère a le grand projet de reverdir Madagascar par le biais de plusieurs acteurs concernés. Des activités sont en gestation pour atteindre cet objectif, comme le renforcement de la sécurité des forêts par les Vondron'olona ifotony (VOI), et la protection des forêts par le biais des Comités contre les feux (KMDT). Madagascar figure dans les pays où le taux de déforestation est progressivement en hausse. De plus, les terres sont dégradées. « Madagascar devrait restaurer près de quatre millions d'hectares de terres d'ici 2030. En ce moment, 1.5 million d'hectares est en récupération », selon le MEDD. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement seul, chaque personne est responsable de cette restauration de la terre. La sensibilisation se poursuit aussi auprès des ménages pour assurer cet objectif de reverdir Madagascar.