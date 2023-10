Madagascar: Perturbation de l'approvisionnement en eau - La collecte des eaux de pluie à vulgariser

Des établissements scolaires comme le lycée Joseph Ravoahangy Andrianavalona (JRA) d'Andranonahoatra adoptent le système de stockage de l'eau de pluie pour faire face à la perturbation de l'approvisionnement en eau.

Une solution simple et écologique. Nombreux sont ceux qui misent sur la pluie suite à la perturbation de l'approvisionnement en eau dans la capitale. Le Lycée d'enseignement général Joseph Ravoahangy Andrianavalona (JRA) d'Andranonahoatra en est l'exemple. L'association Miaro Madagascar-La Réunion avec l'appui de l'association Lycéens en action et Lycée Paul Moreau ont collaboré pour résoudre le manque d'eau dans cet établissement scolaire en creusant un puits et en installant un chantier de récupération d'eau de pluie.

« Grâce à cette installation, 5m3 de pluies vont être récupérés. Nous avons aussi mis en place une pompe à eau manuelle qui est extrêmement solide, très pratique et très facile à réparer. Le débit est assez élevé et on peut avoir beaucoup d'eau en assez peu de temps », selon Stéphane Marty, président de l'association Lycéens en action à La Réunion. Cette collaboration se traduit également par la dotation du puits et quatre cuves de 1 000 litres chacune et la réhabilitation des gouttières par l'association Miaro Madagascar et la remise de la pompe à eau et de deux cuves de 500 litres chacune par l'association les Lycéens en action.

Désormais, ce lycée dispose de quatre cuves de 1 000 litres chacune et de deux cuves de 500 litres chacune pour le stockage des eaux de pluie, selon le président de l'association Miaro Madagascar, Tantely Nirina Randriambololona. 12 apprenants du Lycée professionnel Paul Moreau de Bras-Panon ont fait le voyage à Madagascar pour installer ce système de stockage des eaux de pluie. Le proviseur du lycée d'Andranonahoatra, Soloarivelo Razafindradama, quant à lui, n'a pas manqué de féliciter cette initiative. D'après ce responsable, le manque d'eau compromet les bonnes pratiques d'hygiène surtout dans le cadre de la pandémie de Covid-19, où le lavage des mains est plus qu'indispensable.